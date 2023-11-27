AK Parti'de temayül yoklaması tamamlandı!

Ünsal ERGEL/ANKARA

AK Parti'nin geleneksel hale getirdiği temayül yoklaması Türkiye genelinde yapıldı. 150 bin civarında teşkilat üyesi yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adayları için görmek istediği adayları belirledi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sonuçları anlık olarak canlı olarak takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla yapılan temayül sonuçları, bugün toplanan AK Parti MYK’sında değerlendirilecek. Temayül yoklamalarının yanı sıra yapılan anket sonuçlarının ve seçim hazırlıklarının da masaya yatırılacağı MYK’da büyük şehirlerin yavaş yavaş belirlenmesi de bekleniyor.

Katılanlara ne soruldu?

AK Parti, temayül yoklamasında oy kullanacak teşkilat mensuplarına AK Partili belediyeler için ve muhalefetin yönetimindeki belediyeler için ayrı ayrı sorular hazırladı. AK Partili belediyeler için sorulan sorularda,

Belediye hizmetleri yönünden nasıl buluyorsunuz?

Halkla ilişkiler yönünden nasıl buluyorsunuz?,

Teşkilat ilişkileri yönünden nasıl buluyorsunuz?

Partimizin ilke ve değerleri açısından nasıl buluyorsunuz?

Belediye başkanının yeniden aday gösterilmesini ister misiniz?

Soruları yöneltildi. Bu soruların cevaplarına göre de ayrıca değerlendirileceği öğrenildi.

Muhalefetteki belediyelere 3 isim istendi

Öte yandan formun altında yer alan açık uçlu olarak “Teşkilattan belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusuna cevap istendi. AK Parti’de bulunan belediyeler için 2 isim istenirken, muhalefetin yönetiminde bulunan yerler için 3 isim yazılması istendi.

Ayrıca teşkilatlardan yazılacak isimlerin sıralamasının da önemli olduğu bu formlarda özellikle belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, online takip etti

Parti yetkilileri, AK Parti Genel başkan yardımcıları, MKYK, MYK üyeleri ve Milletvekillerinin tamamının 81 ilde bu temayül yoklaması için görev aldığını ifade ederken, "Dün, temayülün son bulması ile tüm sonuçlar 16.00'da sitemde toplandı. Cumhurbaşkanımız da sonuçları 16.00 itibariyle gördü. Yaklaşık 150 bin kişi oy kullandı” bilgisini verdiler.

Kulislere sızan iller ve önemli isimler

AK Parti’de temayül yoklamalarından çıkan sonuçlarla ilgili kulislerde yavaş yavaş isimler konuşulmaya başlandı.

İstanbul'daki temayül yoklamasında ilk sırayı eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe aldı.

Ankara’daki temayül yoklamasından Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve eski Kızılcahamam Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün isminin yoklama listesinde ön plana çıktığı öğrenildi.

AK Parti, Konya'da mevcut başkan Uğur İbrahim Altay'la devam etme kararı aldı. Temayül yoklamasında ilk sıraya giren Altay, son yerel seçimlerde Konya’da %70,5 oy almıştı.

Tekirdağ’a yapılan yoklamada ise öne çıkan isim eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop oldu. Şentop’un temayülden çıkmasına rağmen aday olup olmayacağı henüz netleşmediği ifade edildi.

Bursa temayülünde ilk sırayı halen Bursa Belediye Başkanı olan Alinur Aktaş çıkarken, listede yer bulun diğer isimler Hasan Mısırcı ve Önder Matlı oldu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için temayüle ilişkin net bir bilgi olmazken, ilde belediye başkanlığı için Mazhar Yıldırımhan ve Muhammet Balta'nın adının öne çıktığı ifade ediliyor.

Ardahan'dan gelen temayül sonuçlarında ilk sırayı Büyük Birlik Partisi’nin Muhsin Yazıcıoğlu’ndan sonraki genel başkanı olan Yalçın Topçu’nun yeğeni Salih Topçu aldı.

AK Parti'nin İzmir’de yaptığı temayül yoklamasında öne çıkan isim Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ oldu. İzmir'de öne çıkan ikinci isim ise Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan oldu.

Şanlıurfa için belediye başkanlığı için adı geçen isim ise Ahmet Kaplan. Temayül yoklamalarında Malatya'da Öznür Çalık'ın ismi bir adım önde çıkarken, Kahramanmaraş'ın tercihi Mahir Ünal oldu.

Samsun'da temayül yoklamalarından İrfan Şenocak'ın adı çıktı. AK Partinin Hatay temayül yoklamalarında adı öne çıkan sürpriz isim ise Hatay Valisi Mustafa Masatlı oldu.

Bugün toplanan AK Parti MYK’da özellikle büyükşehirlerin belirlenmesi beklenirken, adayların isimlerinin tamamının titiz bir çalışma sonucunda Aralık ayının ilk haftasında kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.