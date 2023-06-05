AK Parti'de TBMM Başkan adayı belli oldu!

AK Parti, TBMM Başkanı adaylığı için AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u gösterdi.

Seçim çarşamba günü

Meclis Genel Kurulunda, çarşamba günü TBMM Başkanlık Seçimi yapılacak. Genel Kurul, Çarşamba saat 14.00'te toplanacak ve seçim gerçekleştirilecek.

TBMM İçtüzüğüne göre, Başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi üç yıl oluyor.

İlk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki (400 oy) ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye Başkan seçilecek.