AK Parti'de sürpriz istifa! Eski bakandan şok karar!

Bir dönem AK Parti’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekilliğinden ve partisinden istifa etti.

Ahmet Eşref Fakıbaba, istifa haberini sosyal medya üzerinden duyurdu.

İstifasının gerekçesini açıklayan Fakıbaba, “2003'te üyesi olduğum AK Partide değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Kendisine oy veren hemşehrilerine "saygısızlık olmasın diye" istifa ettiğini duyuran Fakıbaba, “Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. Ak Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur” ifadelerini kullandı.