AK Parti'de flaş yerel seçim analizi!

Yerel seçimin ardından tüm partiler sonuçları yetkili kurullarında masaya yatırdı.

Özellikle AK Parti'nin aldığı sonuçlar "AK Parti neden oy kaybetti?" sorularına neden oldu.

Seçimde beklediği sonucu alamayan AK Parti'nin 31 Mart 2019 seçimlerinde aldığı 20 milyon 584 bin 29 oy, bu seçimde 12 milyon 502 bin 115 oya düştü. 2019'a göre 8 milyon oy kaybeden AK Parti, sonuçların muhasebesini yapmaya başladı.

AK Parti'nin seçim sonuçlarına yönelik ilk tespitlerinden biri sandığa gitmeyen seçmenin büyük oranda AK Parti seçmeni olduğu şeklinde. Seçime katılım oranın 2019 seçimlerinde yüzde 84,67'iken 2024'te bu oran 78,6'ya düştü.

AK Parti'nin en düşük emekli maaşına yapılan zammın emeklilerce yetersiz bulunmasının da özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklileri sandıktan uzaklaştırdığı tespitinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının ardından AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasında "seçmenin mesajını aldık" ifadesi de bu tespitin tezahürü şeklindeydi.