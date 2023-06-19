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AK Parti'de büyük kongrenin tarihi belli oldu!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti'nin büyük olağan kongresinin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. Toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Tarih belli oldu

Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra yapılacak.

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