AK Parti'de büyük kongrenin tarihi belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. Toplantıda AK Parti'nin büyük kongresinin tarihi de belirlendi.

Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Tarih belli oldu

Büyük kongrenin Eylül veya Ekim aylarında yapılması planlanıyor. İl ve ilçe kongreleri ise büyük kongreden sonra yapılacak.