AK Parti'de belediye başkan adaylığı başvuru süreci başladı

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, adaylık başvurularının alındığı salonda düzenlediği basın toplantısında, partinin yerel seçim takvimine ilişkin bilgi verdi.

Yavuz, seçime ilişkin hazırlıklarını ve tempolarını hızlandırdıklarını belirterek, aday olmak isteyenler için başlayan istifa sürecinin 1 Aralık'ta sona ereceğini anımsattı. Yavuz, 1 Ocak 2024 itibariyle da seçim süreci ve seçim takviminin devreye alınacağını ve sürecin resmen başlayacağını söyledi.

Adaylık müracaatlarını bugünden itibaren almaya başladıklarını belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"14 ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıktık ve şimdi de yerel seçimler önümüzde duruyor. Yerel seçimler de bizim için oldukça önemli. Milletimize hizmetkarlık yolunda en önemli adımdır yerel seçimler ve belediyecilik. Bundan dolayı başta Ankara ve İstanbul olmak üzere şehirlerimizi AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Yeni bir zafer ve inşallah imza atacağız. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var gücümüzle çalışmak suretiyle bu yerel seçim sürecini de salimen atlatıp, daha bir başka yeni heyecanlara doğru Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yol almaya devam edeceğiz."

Aday başvurularının 17 Kasım'a kadar devam edeceğinin altını çizen Yavuz, "Büyükşehir Belediye, il, ilçe ve belde belediye başkan adaylığı müracaatı 17 Kasım'a kadar devam edecek. Büyükşehirlerin dışında kalan 51 ilde İl Genel Meclis üyeliği var. Yine o illerin ilçelerine ilişkin İlçe Belediye Meclis üyelikleri var. Onlar da bugün başlayacak ama daha uzun bir süreye yayıyoruz, 3 Aralık'a kadar devam edecek." dedi.

Yavuz, büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının genel merkezden ve kendi illerinden, ilçe ve belde belediye başkanı adaylarının il ve ilçe başkanlıklarından, belediye ve il genel meclis üyesi adaylarının ise sadece ilgili ilçeden müracaatlarını yapabileceklerini söyledi.

"Başvuru aidatı yerine yine bağış almaya karar verdik"

Yavuz, başvuruların dijital ortamda "başvuru.akparti.org.tr" adresinden alınacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sefer başvuru aidatı almıyoruz. Başvuru aidatı yerine yine bağış almaya karar verdik. Büyükşehir Belediye Başkan adaylarımız 50 bin lira bağışta bulunmak suretiyle adaylık müracaatında bulunabilecek. Büyükşehrin dışında kalan il belediye başkan adaylarımız 30 bin lira, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin lira, belde belediye başkanı adaylarımız 10 bin lira, büyükşehirdeki belediye meclis üyelerimiz, büyükşehir ilçelerinin meclis üyeleri 10 bin lira, büyük şehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerinden de 5 bin lira bağış almak suretiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarını karşılanması için AFAD üzerinden kendilerine ulaşmış olacak."

Yavuz, 18-30 yaş arası genç ile kadın adaylardan belirlenen miktarın yarısının, engelli adaylardan ise 4'te birinin alınacağını söyledi.

Partinin MKYK ve MDK gibi merkez organları üyelerinin müracaatta bulunmayacağını ifade eden Yavuz, "İl ve ilçe başkanlarımızdan da almayacağız ama il başkanları 3 kademe; ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları il başkanını da kapsayacak şekilde müracaatlarını almıyoruz. Mevcut belediye başkanlarımızın tamamından müracaat almayacağız. Çünkü biz onları zaten müracaat etmiş olarak kabul ediyoruz ve değerlendirmeye tabi tutuyoruz." dedi.

Temayül yoklamasının 19 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektronik ortamda yapılacağını bildiren Yavuz, yoklamanın, MYK ve MKYK üyeleri ile milletvekillerinden oluşan başkan ve komisyon üyeleri marifetiyle gerçekleştirileceğini bildirdi. Yoklamayı yaklaşık 140 bin teşkilat mensubuyla yapacaklarını kaydeden Yavuz, temayül yoklamasındaki sorulara ilişkin bilgi verdi.

Aday başvurularının dijital ortamda alınmasıyla yaklaşık 3 ton kağıt israfının önüne geçileceğini belirten Yavuz, "Temayül yoklamasında da yine 3 ton kadar kağıdı tasarruf edeceğiz." bilgisini paylaştı.

"Seçim zamanında olacak"

"Mevcut belediye başkanlarından başvuru alınmayacağı ve başvurmuş kabul edilecekleri" yönündeki ifadesi anımsatılarak, "Milletvekillerinden başvuru almayacak mısınız?" sorusu üzerine Yavuz, "Milletvekillerimizin kendilerine o görev takvim edilmediği sürece Meclis çalışmalarından başını kaldırarak aday müracaatında bulunacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla milletvekillerimizden de aday müracaatı almayacağız." yanıtını verdi.

Seçimin ramazan ayına denk geldiği belirtilerek, seçim tarihinin öne veya geriye alınmasının söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtlarken Yavuz, "Böyle bir şey gündemimizde yok. Seçim zamanında olacak. Çünkü başkanlık sisteminde ve bu anayasal zeminde seçimlerin 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacağı kesindir." dedi.

"İttifak görüşmeleri sürüyor"

Cumhur İttifakı işbirliği görüşmeleri ile İstanbul ve Ankara için özel bir çalışma olup olmayacağı yönündeki sorular üzerine ise Yavuz, daha önce yapılan temayül ve anket çalışmaları ile şu an yapılan saha çalışmalarına değinerek, şu yanıtı verdi:

"Teşkilatın baştan sona hafızası var. Bugüne kadar yapmış olduğumuz temayüller var, mülakatlar var, anketler var, oy trendleri var. Rakamların dili bile çok şey ifade edebilir yerine göre. Bütün bunları masanın üzerine koyup böyle karar veriyoruz çalışmaları yaparken. Ankara ve İstanbul'da da biraz daha derinlemesine olacak şekilde bu çalışmalar fazlasıyla yürütülüyor.

İttifak görüşmeleri sürüyor. Bugün de yine yapılacak bu anlamda çalışmalar var. Devam eden süreçte de çalışmalar var. Biz belli bir noktayı geride bıraktık MHP ile birlikte. Diğer Cumhur İttifakı partileriyle de yer yer irtibatımız oluyor. Cumhur İttifakı kapsamındaki partiler nezdinde nasıl bir birliktelik olur, hangi tür olursa daha iyi olur anlamında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."