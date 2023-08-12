AK Parti'de 21 il başkanı değişti!

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçim kampanyasının da startını vereceği olağanüstü kongrenin tarihi 7 Ekim olarak kesinleştirildi. Yerel seçimden sonra olağan kongre süreci de başlatılacak.

Olağanüstü kongre sürecinde AK Parti'nin yalnızca ana kademesi yenilenecek. Yerel seçimlerin ardından olağan kongre süreci, mahalle, belde, ilçe ve il kongreleriyle başlayacak ve 2024'ün sonbaharında büyük olağan kongre yapılacak.

21 il başkanı değişti

MYK'da Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kongreye yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı detaylı sunumda, il ve ilçe teşkilâtlarında yapılan revizyonu anlattı. Belediye başkanı ya da belediye meclis üyesi olmak isteyen il ve ilçe başkanlarının görevlerinden ayrılması talimatı kapsamında bugüne kadar 21 il başkanının yerine yeni isimlerin atandığına işaret eden Kandemir, il ve ilçe yöneticilerindeki değişimlerin süreceğini bildirdi.