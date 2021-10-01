AK Parti Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik teklifini Meclis'e sundu
Hükümet, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti sağlamak için harekete geçti. AK Parti, 65 maddelik Vergi Usul Kanunun'da değişiklik öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.
AK Parti, vergi başta olmak üzere ekonomiyle ilgili çeşitli konularda değişiklik öngören 65 maddelik yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında vergi mükellefleriyle ilgili; esnaf, çiftçi ve bütün toplumsal kesimlerin lehine, kolaylaştırıcı düzenlemeler içeren vergi kanunlarına ilişkin kanun teklifinin, yeni yasama yılında Meclis'e sunulacağını bildirmişti.
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