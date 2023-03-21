AK Parti ve MHP kurmayları Erdoğan için adaylık başvurusu yaptı!

Ak Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

MHP Grup Başkanvekili Akçay, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin Cumhurbaşkanı adayıdır. Bu kararın ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz da, "Milletimize hayırlı olsun" dedi.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu:

"Milletimize hayırlı olsun... Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun…Bugün saat 15.00’te Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylık belgesini teslim etmek üzere AK Parti Grup Başkanımız Sn İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Sn Ali İhsan Yavuz YSK’ya gidecekler… MHP Grup Başkan Vekili Sn Erkan Akçay ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sn Feti Yıldız da MHP Grubunun Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edecekler. Cumhurbaşkanımızın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."