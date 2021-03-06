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AK Parti, Tüzük Değişikliği Komisyonu kurdu

AK Parti, 24 Mart'ta yapılacağı duyurulan 7. Olağan Büyük Kongre öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Tüzük Değişikliği Komisyonu kurdu.

AK Parti, 24 Mart'ta yapılacağı duyurulan 7. Olağan Büyük Kongre öncesinde Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında Tüzük Değişikliği Komisyonu kurdu.

AK Parti, büyük kongre öncesinde parti tüzüğünde ihtiyaç duyulan değişiklikleri yapmak üzere komisyon kurulmasına karar verdi. Bu amaçla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kurulan AK Parti Tüzük Değişikliği Komisyonu çalışmalarına başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonda, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Serpil Kavrak ve Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Alperen Bozdağ yer alıyor.

Komisyon, büyük kongre öncesinde ihtiyaç duyulan ve gerek görülen değişiklikler olması halinde bunları ele alıp değerlendirecek. Öneriler, karara bağlanmak üzere 24 Mart'ta gerçekleştirileceği duyurulan Büyük Kongre'ye sunulacak.

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