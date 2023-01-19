AjansHaber.com.tr Siyaset Başörtüsü teklifi komisyonda

AK Parti tarafından hazırlanan başörtüsü ile ilgili Anayasa değişikliği teklifi görüşülüyor.

Başörtüsü ile ilgili olarak AK Parti tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi TBMM anayasa komisyonunda görüşülmeye başlandı. Komisyonda İYİ parti ve CHP'nin hazırladığı alternatif teklif de ele alınacak.

Başörtüsüne anayasal güvence getiren 3 maddelik teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşülüyor. Toplantıya AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'li üyeler katılıyor Partilerin Grup Başkanvekilleri de toplantıda bulunuyor.

Türkiye’ye anlamaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin toplantının açılışında teklife ilişkin bir sunum yaptı. Zengin, "Milyonlarca kadın Başörtüsü meselesini yaşayarak buraya geldik. Bu meseleyi anlamak Türkiye'yi anlamaktır" dedi.

Toplantıyı ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de takip ediyor.

Ayrıntılar birazdan...

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