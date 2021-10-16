AK Parti Sözcüsü Sözcü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia ettiğini söyledi.

''AÇIKLAMALARIYLA AÇIKÇA DEVLET MEMURLARINI TEHDİT EDİYOR''

Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur" dedi.

''SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNE DÖNÜK LİNÇ SİYASETİNE GEÇİT YOK''

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TÜGVA ile ilgili iddialarını hatırlatarak şu mesajı paylaştı: