Ömer Çelik: Millet eksenli siyaseti güçlendireceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Beşiktaş'taki yangınla ilgili Cumhurbaşkanımız sürekli bilgi almakta. Gözaltılar var. İnşallah daha fazla can kaybı olmasın diye ümit ediyoruz. Maalesef can kaybı sayısı arttı."

TEK GÜNDEMLİ TOPLANTI

"Seçimlerden sonraki ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Tek gündemli olarak toplandık. Seçim sürecinin değerlendirmesi. Seçim demokrasimize yakışan çerçeve içerisinde geçti. Herkesin çok büyük katkısı var. En önemli teşekkür vatandaşlarımızadır."

PARTİMİZE DÖNÜK MESAJLARI NET ŞEKİLDE ÖDEYECEĞİZ

"Seçimin başladığı andan itibaren bunu değerlerndirmeye başladık. Kazanan demokrasinin gerçek sahibi olan vatandaşlarımız olmuştur. Türkiye'yi yöneten unsur demokrasidir, sandıktır. Demokrasimiz bir kez daha seçim sayesinde güçlenmiştir. 31 Mart seçimlerinin partimize dönük olarak mesajlarını net şekilde okuyacağız."

SİYASET AÇISINDAN DÖNÜM NOKTASI

"31 Mart seçimleri de önümüzde izleyeceğimiz siyaset açısından dönüm noktası. 18 kez milletin huzuruna çıktık. Gösterilen teveccühlere şükranlarımızı arz ediyoruz. Bu teveccühe layık olmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Arzu etmediğimiz sonucun çıktığı yerler var. Bütün boyutları ile ele alacağız."

MİLLETİMİZ UYARILARDA BULUNDU

"AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak sadece milletin sesini dinleyen siyasi anlayışa sahibiz. Milletimiz uyarılarda bulunmuştur, eleştirileri vardır. Bu mesajı bütün boyutları ile ele almak değerlendirmek boynumuzun borcudur. Milletimizin uyarısını değerlendirmek için gayretimizi sürdürüyoruz."

AK PARTİ SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRECEK

"Milletin mesajını almak siyasi namusun gereğidir. AK Parti kurumları sorumluluğunu yerine getirecektir. İtiraz hakkı, eleştiri hakkı, uyarı hakkı milletimize aittir. Bunu dinlemek de siyasi partilere aittir. Bize not verecek yegane merci vatandaştır. Sokağın sesini doğru şekilde dinleyeceğiz. Vatandaşımızın sesini dinleriz itirazımız olmaz."

İL SEÇİM KURULU'NUN VAN KARARI

"Bu konu İl Seçim Kurulu'nun verdiği bir karar. Bu gereken şartların yerine gelmemesi nedeniyle bir karar almış. Burada İl Seçim Kurulu ve YSK yetkilidir. Konu hukuki bir konu. Seçim sistemimiz her türlü itiraz sistemini düzenlemiştir. Hukuken haklı değillerse, buna da herkesin saygı göstermesi lazım."

"Demokratik tepkiyi göstermek herkesin hakkıdır. Bunu şiddete dönüştürmenin demokrasiyle bir bağı yoktur."