Ömer Çelik: Türkiye'nin en büyük siyasi hareketiyiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Partis sözcüsü Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Dünyanın genel atmosferi Türkiye'yi de etkiliyor. Dünyada her alanda bir tartışma furyası var. Bunun da bize özgü yansımaları oluyor. Bunun ötesinde şöyle bir durum var; çok mu stresli kutuplaşmış durum var. Bu biraz da sosyal medyada hayatın gerçeği gibi görünürlüğü artıyor. Bu da adı üstünde sanal, olduğundan daha fazla bizi işgal ettiğini düşünüyoruz. Ya da birileri bunun bizi işgal etmesini düşünülüyor."

"Birey kalabilmenin yolu bütün bunlardan kendinizi korumakla ilgili. Bir bakıyorsunuz zirvede olan gündem ertesi sabah nasıl kaybolmuş? Bu insan olma vasfını yok etmeye çalışan bir ortam. Bir yandan göz ucuyla takip etmek durumundayız. Ya orta hakemin karar verirken yan hakeme göz ucuyla bakabilirsiniz. Nihayetinde geleceğe, istikamete bakacaksınız. İnsan gündemine hakimdir anlayışını yaşatabileceğimiz birtakım tekniklere ihtiyacımız var."

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN CAN ATALAY KARARI

"Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var. Bu gündemle ilgili ortaya çıkan durum. Milletvekilliği dokunulmazlığı söz konusu. Bir de bunun istisnaları var. AYM 'Yeterince açık belirtilmemiş' diyor. Yargıtay da 'Bu konuda oluşmuş içtihatlar var. Bir içtihat birliği var'. AYM 'Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcıdır' diyor."

"Anayasa'da birbirine muhalif hükümler var. Bütün bunlardan uzaklaşacağımız mesele Türkiye'de yeni bir anayasa yapmak. Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece devlet organları arasında bu çelişkilerin ortaya çıkması mukadderdir. Yarın da başka bir şey çıkabilir. Toplum hayatının çeşitli meselelerinde çeşitli çelişkiler ortaya çıkabiliyor."

"Yargıtay'ın, Anayasa Mahkemesi'nin sınırları nerededir? Bu taraf haklıdır, bu taraf haksızdır diyeceğimiz bir mesele değil. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben burada hakem pozisyonundayım' dedi. Bunun da ötesinde yazılımla ilgili mesele. Yazılım nedir, anayasadır. Dolayısıyla yeni anayasa olmadığı müddetçe siyasetle devlet hayatının önüne bu ve şimdi tahmin edeceğimiz bir sürü kriz gelecek."

"YENİ NESİLLERE YENİ ANAYASA BORCUMUZ VAR"

"Cumhurbaşkanlığı makamı olarak iki yargı kurumu arasındaki krizde hakem pozisyonu olduğunu söyledi. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil. Bunu giderecek şey yeni bir anayasanın yapılmasıdır. Cunta anayasası diyoruz, bir sürü müdahale yapılmış. Siyaset yapanların borcu yeni bir anayasayı yeni nesillere hediye etmektir. Bir anayasanın sahip olması gereken temel niteliklere sahip metnin her ortamda çıkarılabileceğini düşünüyorum."

"Bizim anayasal geleneğimizde zaman zaman anayasalar yasamaya zaman zaman yargıya zaman zaman yürümeye öncelik vermiştir. Daha önceki deneyimde illere kadar gidilip, vatandaşlarla bir araya gelinip, aşağıdan yukarıya bütün veriler alınıp, incelenip değerlendirdikten sonra bir noktaya gelinmişti. Ondan sonra malesef mümkün olmadı. Partide de yaptık, taslaklar ortaya çıkardık. Burada asgari müştereklerde buluşacak bir iradenin ortaya çıkması büyük bir sorumluluk olarak önümüzde duruyor."

SÜPER KUPA KRİZİ: ORAYA GİDİLMESİ HERKESİN ONAYIYLA OLMUŞ

"Hepimiz maçı izlemek için hazırlık yapıyorduk. Sonra maçın iptal olacağı haberleri gelmeye başladı. 'Ne oluyor' diye baktığımızda bütün Türkiye'nin bildiği gelişmeler meydana geldi. Burada çok net bir şekilde söylersek, nihayetinde bu maçı FIFA kurallarına göre oynayacaksınız. Burada kulüplerimizin taleplerine göre bildirimler kabul edilmiş. Yeni bildirimler söz konusu olunca 'Hepimiz FIFA kurallarına bağlıyız, zamanında yapılsaydı protokole bağlardık, şimdi protokol haricinde adım atamayız' denmiş."

"Burada 'şurası haklı, burası haksız, federasyon mu, kulüpler mi, Suudi Arabistan mı' tartışmasından çok bütün talepler protokole bağlansaydı muhtemelen bu kriz olmayacaktı. Mesele birden bire Atatürk tartışmasına döndü. İstiklal Marşı'nı, Türk Bayrağını ve formaların üzerinde Atatürk resmi ve imzasının kabul edilmediği söylendi. Aslında baktığınızda İstiklal Marşı protokole bağlanmış."

"Atatürk sonra gündeme gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızı, hükümetimizi, partimizi suçlama kampanyasına dönüştü. Bütün bunlardan bağımsız olarak vatandaşlarımız hiçbir krizin parçası olmaksızın bayrak, milli marş ve Atatürk'le ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu."

"BURADA PLANLAMA HATASI YAPILMIŞ"

"Artık maç oynanmamış, kriz başka bir şeye dönmüş. Eminim herkes bununla ilgili ders çıkarmıştır. Oraya gidilmesi herkesin onayıyla olmuş. Böyle bir tablo ortaya çıksın istenmezdi. Keşke en başta İstiklal Marşı, bayrakla beraber keşke Atatürk'le ilgili bildirimler yapılsaydı. O gün CHP'nin genel başkanı ve sözcülerin açıklamalarına. Atatürk'e sahip çıktın, çıkmadın diye. Suudi Arabistan'la ilgili olarak ne gerçekleşti bilinmeden, sosyal medya üzerinden belli bir ırkı, ülkeyi aşağılamaya dönük, yanlış ve nefret suçu olacak yaklaşımlar. Bizi ve o ülkeyi bağlayan şey FIFA kuralları."

"Atatürk'le ilgili bir şey konuşulduğunda bütünleştirici konuşmak lazım. Ben Atatürk'le ilgili hassasiyete sahip çıkan bütün vatandaşlara teşekkür ediyoruz dedim. CHP 'Atatürk'e biz sahip çıktık, iktidar sahip çıkmadı' gibisinden kampanyaya dönüştürmeye başladı. Birisi Atatürk deyip başkasına saldırıyorsa bu sahip çıkma değil; saldırıdır. Atatürk, bayrak, İstiklal Marşı ülkenin ortak değeridir. Ayrıştırmaya gitmemek lazım."

"Bu toplumu radikalleştirme operasyonudur. Daha sakin, makul, soğukkanlı şekilde meselenin ne olduğunu tam anlayarak yapmak lazım. Ortak değerler üzerinden ayrıştırıcı söylem içerisine girmemek lazım. Bunu ilişkide olduğumuz ülkeler için de yapmamak lazım. Türkiye'ye yanlış yapıldığında tepkimizi gösteriyoruz zaten."

"BU BİR DERS OLSUN, BİLDİRİMLER DOĞRU YAPILSIN"

"Suudi Arabistan 'protokole bağlı kalarak oynansaydı keşke' açıklaması yaptı. Filmi geriye saracak halimiz yok. Buradan herkesin ders çıkarıp, doğru protokollere bağlanması gerekir. Burada bir planlama hatası yapılmış. Şu sorumlu diye bir duruma girmemek lazım. Bundan sonrasında özellikle ulusal değerlerin bu tip tartışmaların konusu haline getirilmemesi lazım. Ulusal değerlerimiz ve sembollerimiz kullanılacağı zaman bu konulardaki hassasiyetleri yabancı ülkeyle karşılıklı imza atılan protokollere bütün ayrıntılarıyla yazılması lazım."

"Benim durduğum yer budur. O gece bunu bir siyasi kutuplaşma malzemesi haline getirmeye çalıştılar. Atatürk'le ilgili hassasiyete vurgu yapılıyorsa toplumu bütünleştiren dil kullanılıyorsa samimidir. Ama toplumu ayrıştıran, hemen tutup da meseleyi anlamadan Cumhurbaşkanlığı makamını, partimizi suçlama varsa bunun istismar olduğunu defalarca gördük. Herkes kendi değerlendirmesini yapıyor. Benim değerlendirmem, bütün bunların baştan protokole bağlanması lazımdı."

"SABOTE EDİLMESİNİ REDDEDİYORUZ"

"TFF Başkanının istifası benim değerlendireceğim bir konu değil. Suçlu aramaktan ziyade bir planlama hatası var burada. Hem FIFA'nın uygun gördüğü takvimde hem maça gitme kararı alındığında hangi ülke olursa olsun, Rum kesimle oynandığında belli kararların alındığı söyleniyor. Burada tercihiniz ya bütün dediğinizi yaptırmak ya da maçı oynamak şeklinde oluyor. Burada birilerinin çıkıp Suudi Arabistan'a karşı olanı geçip, neredeyse belli bir kampanya şeklinde Kabe'yi aşağılamaya varan birtakım görseller üretmesi, buradan faşizan duygu çıkarmaya çalışması krizin başka bir şeye evrilmeye çalışıldığını gösteriyor."

"Hiçbir ülkeye karşı mesnetsiz nefret siyaseti yapacak bir şeye girilmemesi lazım. Zaten en baştan itibaren kulüpler kabul etmiş, karşı tarafın davetine icabet edilmiş. Daha sonra Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi sabote edilmesini kategorik olarak reddediyoruz. Karşılıklı olarak bu mesajları onlar da görüyor. Onlar da 'bizim bağlı olduğumuz protokol' var diyorlar. Zaten Türkiye'ye 'kardeş ülke' diyorlar."

"ATATÜRK'LE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ YOK"

"Bizim Atatürk'le bir meselemiz tabii ki yok. İlk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucusu. Cumhurbaşkanımız sık sık ifade eder. 'Bu ülkeye hizmet etmiş, iyilik yapmış herkesi rahmetle anarız. Ülkenin kurucusuna gereken saygıyı gerektiği şekilde gösteririz' der."

"Atatürk istismarı yapanlarla aramızda bir tartışma. Kendi kafalarında engizisyon mahkemesi kurup kimin meşru olup, olmaya karar verme yetkisini gören sakıncalı bir zihniyet. Bu zihniyet demokrasi ile yan yana duramaz. Atatürk'e saygısızlık söz konusu olduğunda karşı çıktığımız gibi, Atatürk'le ilgili toplumu ayrıştırıcı istismar söz konusu olunca da buna karşı çıkıyoruz. Burada suni kutuplaşma yaratmaya çalışan bir operasyon var."

"Cumhuriyet rejimi kurulmuş. Atatürk Cumhuriyeti ilan etmiş. 100. yaşı kutluyoruz. Cumhuriyetin en temel umdesinin demokrasi olması gerekir. Defalarca darbe yapılmış. Defalarca Atatürk'ü korumak için yaptık desinler. Bu Atatürk'ün hatırasına düzenlenmiş en büyük suikasttir. Darbe ile Atatürk'ü nasıl yan yana getiriyorsunuz?"

"ATATÜRK FİLMİ KALDIRILINCA İLK TEPKİYİ BEN VERDİM"

"Biz kimlik tartışmalarını yeterli olgunluğa ulaştırmadığımız noktalar var. Aslında çok mesafe kat edildi. Tarihçi, entelektüel şu tarafta durur, bu tarafta durur. Siz siyasi sorumluluk makamındaysanız dikkat etmeniz gereken yerler vardır. Sizin meşruiyetiniz bu değerlere ve anayasal düzene dayanır. Birisi demokratik hukuk devleti içerisinde Meclis'e gelmiş ama terör örgütünü savunuyor."

"O zaman meşruiyetiyle ilgili kendi kendisini çelişkili duruma düşürür. CHP'nin yöneticileri, tabii ki CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı tenzih ediyoruz, bu vatandaşlarımızla ilgili bir tartışma değil. O gece sükûnetli, birleştirici, bütünleşme mesajları yerine hemen Cumhurbaşkanlığı makamından başlayarak bir sürü suçlama arka arkaya yapıldı. Adını vermeyeyim bir film platformu Atatürk filmini kaldırdığında ilk açıklamayı ben yaptım 'kınıyoruz' diye. CHP tepkiyi gecikerek verdi."

"TARTIŞMA BAŞKA, HUSUMET ÜRETİLMESİ BAŞKA ŞEY"

"Siyasetin dilini önemsiyorum. Siyasetin diline bu değerleri ifade ederken bütünleştirici hedefe dönük ifade edilmesi lazım. Kutuplaştırmaya dönük ifadeleri reddetmek, toplumsal hassasiyet lazım. Niye sürekli dışlayıcı, kutuplaştırıcı şekilde ifade ediyor. Tarihte her olay, her dönem tartışılmış. Bunların tartışılması başka bir şey, bunların karşı karşıya gelip husumet üretilmesi başka bir şey."

"Burada tarihin üzerinden bugün bir siyasi kavga çıkarılıyorsa, bunu yapanlar bugünkü iktidar pozisyonlarını, siyasi pozisyonlarını tahkim etmek için tarihi istismar ediyordur. Niçin Türkiye'de belli bir parti, kesim sürekli olarak Atatürk'ten bahsettiğinde toplumun belli kesimini, belli partileri, siyasi organizasyonları suçlayarak işe başlıyor? Engizisyon mahkemesi kurarak kimin makbul kimin değil diye bir şeye giriyor? Bu şekilde toplumun zehirlenmesine müsaade etmemeliyiz. Atatürk, bayrak, marş gibi konularda bütünleştirme mesajı vermeliyiz, ayrıştırma mesajı vermemeliyiz."

HİLAFET TARTIŞMASI NEDEN ÇIKTI?

"Seçim dönemi yaklaştığında bu tartışmaların yoğunlaşmasıyla ilgili performans görüyoruz bazen. Bazen kendiliğinden gündeme geliyor. Gazze mitinginden gelen vatandaşımıza birisi elindeki kelime-i tehdit bayrağını 'Bu hilafet bayrağıdır' diye yumruk atıyor. Bu hem cahillik, hem barbarlık. Kelime-i tevhid ile hilafet bayrağının ne ilgisi var? Bu absürd suç duyurusunda bulunan da barolar."

"Bir vatandaşımızın elindeki bayrak La İlahe İlllalah Muhameden Resullullah yazıyor. Bunun rejim değiştirme talebiyle ne ilgisi var? Başka bir yerdeki görüntüyü ortaya koydular. Dünyada insanlar Gazze için insanlığın vicdanının ortak temelinde bir araya geldi. Gazze ile dayanışma mitinglerini bu şekilde sokmaya çalışanlar İsrail'in politikasındaki zihin yanlışlığın yanında saf tutuyorlar."

"Buradaki mesele insanlık vicdanı ile bir şey. Filistin devleti ile sonuçlanmazsa kimse insanlıktan bahsedemez, kimsenin dedikleri ciddiye alınmaz. Hıristiyan insanlar sahip çıkıyor, gözlerinden yaş geliyor. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'de 'yahudi olarak geldim' diyor. Cumhurbaşkanımız ne dedi 'Ben buraya insan olarak geldim denmeliydi' diye konuştu. Burada vatandaşımız ne yapmış? Filistin'e destek vermiş, mitinge katılmış. Bunun rejim değiştirme talebi ile ne ilgisi var? Baroların ortaya koyduğu cahillik için bu kadar argüman ortaya koymaya gerek yok."

KAMUDA TORPİL İDDİALARI

"Bu aktüel olayla ilgili söyleyeyim. Biz bir toplantıya gittiğimizde emin olun 100'e yakın not veriliyor. Sorumluluğumuz gereği özel kalemlerimizde bir kişiyi görevlendirmişizdir. Uygun bulduklarını iletin demişiz. Bazısı gündelik işler, hastane, iş hayatıyla ilgili. Orada bakan yardımcısı arkadaşımıza haksızlık ediliyor. Hepimizin elinde yüzlerce not vardır. Belli bir kesimden not gelmiyor. Vatandaşımız bunu iletiyor. Bu da demokrasinin bize özgü iletişim kanallarından bir tanesi. Notunu güzel bir şekilde yazıp iletiyor. Kişiye özel bir kadro mu açılmış, hepsini takip ediyoruz."

"Burada hakkaniyetle davranmak gerekiyor. Her birimizin önünü kesmeye çalışan oldu. Onlarla mücadele ettik. Allah nasip etti bir noktaya geldik. Önümüzü kesenlerle aynı noktaya gelmek istemeyiz. Biz bunu aramızda da konuşuyoruz. Bu meseledeki vatandaşımızın kaygılarının azaltılması gündemlerimizden bir tanesi. Bu sistematik olan bir şey değil. Bir yerde oluğu zaman üstüne gideriz. Bizim bildirim hatlarımız var. Vatandaşımız bu konuları hem bakanlık birimlerine hem partimize istediği şekilde iletebilirler. Bize iletmeleri takip sistemimizi kolaylaştırır."

YEREL SEÇİM

"Pazar günü İstanbul adayımızı açıklayacağız. Büyük oranda çalışmalar açıklamayla ilgili tamamlanmış durumdadır. Pazar günü sayın Cumhurbaşkanımız açıklayana kadar adayımız belli değil diyoruz."

"Cumhurbaşkanımız haftalardır titiz bir çalışmayı yoğun şekilde sürdürdü. Geçen yerel seçimlerde Kasım gibi açıklandığı için ona göre geç kaldı deniyor. Takvimimizde aksama yok. Bu hafta Cumhurbaşkanımız bir konuşma yapacaklar, İstanbul ve İstanbul'a mücavir iller açıklanmış olacak."

"Daha sonra seçim beyannamemizi ve kalan adaylarımızı açıklamış olacağız. Sonra yerel seçim için sahaya inmiş oluyoruz. Yeni bir seçime gidiyoruz. Büyük mücadelelerin, engellemelerin içinden geldi sayın Cumhurbaşkanımız. Önemli olan yolu yürümektir. Hangi durakta durduğunuz ve hangi durağa vardığınız çok önemli değildir. Salonlara, meydanlara sığmayan; Türkiye'nin en büyük siyasi hareketi olarak yolumuza devam ediyoruz."