AK Parti Sözcüsü Çelik'ten MKYK sonrası açıklamalar

AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Sözcü Ömer Çelik, "MKYK'nın verdiği yetkiyle seçim dönemimiz başladı" ifadelerini kullandı.

Çelik yaptığı konuşmada "Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. İnşallah Türkiye'ni ortaya koyduğu ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanmasına dönük garantörlük çalışmaları sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığına seçilmesiyle ilgili konuşan Çelik, "Yeni göreve gelenleri tebrik ediyoruz. Ama biz orada bir değişiklik görmedik. Aynı söylemler tekrar ediyor." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Teşkilatlarla ilgili olarak MKYK'mız genel başkanımız il ve ilçelerin atanmasıyla ilgili yetki vermektedir. Bu yetki talebi görüşülmüş uygun bulunmuştur.

Seçim takviminin nasıl işleyeceği nasıl gerçekleşeceği çalışmalar tamamlanıp, genel başkanımıza sunulup, kamuouyuyla paylaşacaktır.

"TAKVİM ÇALIŞMASI 1-2 GÜN İÇİNDE GENEL BAŞKANIMIZLA PAYLAŞILACAKTIR"

Adaylar ne zaman başvuracak, hangi yöntemler uygulanacak takvim çalışması bir iki gün içinde sayın genel başkanımızla paylaşılacaktır.

"KATLİAM SİYASETİNİ YÜRÜTÜYORLAR"

Gazze'de gelinen noktada görülmüştür ki, Netanyahu'nun eylemleri savaş suçu ve soykırım kapsamına giren yaklaşımdır. Gazze Şeridi'ni yoğun bombardıman altında tutuyorlar, Hamas'la mücadele ettiklerini söylerken kadınları, çocukları hedef alarak katliam siyasetini yürütüyorlar.

Maalesef katledilen Gazzeli kardeşlerimizin sayısı 10 bine yükselmiştir. Böyle bir acıyı, trajediyi rakamlarla anmak zorunda kalmak ayrı bir acı fakat ortaya konulan katliamın boyutlarını göstermesi bakımından kaybettiğimiz 10 binin 7 bini sivil, çocuk ve kadınlardan oluştuğunu ifade etmek gerekir.

"BM İNSAN HAKLARI KOMİSERİ, GİDİŞATTAKİ VAHŞETİ GÖREREK İSTİFA ETTİ"

Gazze halkına dönük olarak Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu katliam siyaseti soykırımdan başka bir şeyle ifade edilemez hale gelmiştir. BM Genel Sekreteri bunu 'dehşet' duygusuyla ifade ediyor.

Tüm bu ifadelerine rağmen BM hiçbir şekilde sürecin gidişatına müdahil değil. 121 ülke İsrail'e ateşkes çağrısı yaptı. Bu tablo içerisinde BM İnsan Hakları Komiseri, gidişattaki vahşeti görerek istifa etmiştir.

"ORAYA SAVAŞ GEMİSİ, NÜKLEER DENİZALTI GÖNDERMENİN HİÇ KİMSEYE FAYDASI OLMAYACAK"

Bu siyasetin arkasında Netanyahu hükümetinin Filistin davasını kriminalize etme çabasını görmek lazım. Bütün Filistin davasını kriminalize etme peşinde koşuyor. Dini argümanlardan, kehanetten meseleyi din temelli savaşına dönüştürme gibi bir tutum izliyor. Avrupalılar, Amerikalılar meseleyi uzaktan seyretmekle meseleyi çözebileceğini zannediyorlar. Oraya savaş gemisi, nükleer denizaltı göndermenin hiç kimseye faydası olmayacaktır.

"NETANYAHU'NUN YAPTIĞIYLA NAZİLERİN YAPTIĞI AYNIDIR"

Nazilerin yaptığını şu anda Netanyahu hükümeti yapıyor. Netanyahu hükümetinin yaptığı Nazilerin yaptığı aynı şeydir.

"ERDOĞAN, ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YENİ BİR DİPLOMASİ ATAĞI BAŞLATACAK"

Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde yeni bir diplomasi atağı tekrar başlatacaktır. İnşallah Türkiye'ni ortaya koyduğu ateşkes ve iki devletli çözümün sağlanmasına dönük garantörlük çalışmaları sürdürülmektedir.

Dışişleri Bakanlığımız ve MİT teşkilatımız muhataplarıyla görüşmeye devam ediyorlar.