AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Meral Akşener'e tepki!

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

İsrail güvenlik güçleri tarafından dün gece yine saygısızlık yapılmıştır. Müdahale edilen Müslümanların aşırı şiddet görerek, tutuklandığını görüyoruz. Mescid-i Aksa bizim kutsal kıblemizdir, kırmızı çizgimizdir.

Finlandiya'nın NATO üyeliği

Türkiye'nin ne kadar tutarlı olduğu ortaya çıktı. İsveç terör düzenlemesi yaparsa sorun kalmaz.

Akşener'e zehir zemberek sözler

Devlet adabı içerisinde 14 Mayıs'a kadar bu süreç götürülebilir. Siyasi partiler görüşlerini ortaya koyabilir, milletimiz de seçimini yapar. Fakat bugün Akşener'in Cumhurbaşkanımız için kullandığı bazı tabirler, son yıllardaki en niteliksiz en yakışıksız tabirler olmuştur. Kılıçdaroğlu da bu sözler için Akşener'i tebrik etmiş. Bakalım bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi? Akşener diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız için "21 yıldır ülke yönetiyor, devlet adamı olamadı". Sayın Akşener devlet adamlığı yaptığı dönemde 28 Şubat kararlarına imza atmıştır. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekir. Kimseye devlet adamlığı dersi vermesi haddine değildir. Cumhurbaşkanımız ise tüm dünyanın şahit olduğu şekilde ülkeyi dirayetle yönetmektedir. 15 Temmuz gecesi de Türk milletinin şan ve şerefini korumak için meydanlara çıktı. Argo tabirlerle bağırıp çağırmak, saldırgan üslup haine getirmek son yılların en niteliksiz üsluptur. Henüz kendi ittifaklarını doğru düzgün yönetemeyenlerin hiç kimseye devlet adamlığı öğretemez, hele Cumhurbaşkanımıza bu şekilde yaklaşmaları abesle iştigal olur. Bir kadın siyasetçiye, sadece kadın olmasından dolayı cinsiyetçi bir eleştiri gelirse önce biz bunun karşısında oluruz.

Kandil'e neden kükreye miyorsunuz?

Bugün yaptıkları konuşmada hiçbir siyasetçinin ağzına almaması gereken tabirler kullanılmıştır. "Aslan miyav dedi, minik fare kükredi" tabiri için Kandil'den gelen miyavlamalara bakmıyorlar mı? "Türkiye Cumhuriyeti Devletini yeniden kurmak için size destek veriyoruz" diyorlar. Bunlar susuyorlar. Kandil'deki teröristlere söylemediklerini Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar. Bunların 10'da birini Kandil'deki teröristlere söyleyemiyorlar. Masadan oturup kalkmayla ilgili olarak cari açık ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanımıza saldırarak başka bir gündemi örtbas etmek istediğini ortaya çıkmıştır. Kandil miyavladığında siz çıkıp herhangi bir kükremeye girmiyorsunuz. Ondan sonra tutup Cumhurbaşkanımıza saldırıp bunun üstünü kapatabileceğini sanıyorsunuz.

Yassıada zihniyeti!

Seccadeye ayakkabı ile basan, Trabzon'da dar ağacı pankartı asan, kürsüde kurşun atan zihniyet Yassıada zihniyetidir. Meclis, kurşun sergisi yapacağını bir yer değildir. Türk siyaseti içerisinde üslubuna dikkat etmesi gereken sizsiniz.

Meral hanım sürekli çay tavsiye ediyor. Siyasi hazımsızlık için rezene çayının yanına Adana şalgam suyu ekliyorum. Dark dizisini izlediğini söylemişti, geçmişle gelecek arasında gidip gelen bir dizi bu. Bu dizi gibi ülkemizi de karanlık atmosferin içerisine sokmaya çalışıyorlar.