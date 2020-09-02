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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış bir karar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına sert tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması tümüyle yanlış bir karardır. Rum yönetimi Ada’da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraftır. Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir.'' açıklamasında bulundu.

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