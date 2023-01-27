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AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığının önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına ilişkin "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." açıklamasında bulundu.

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