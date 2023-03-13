AK Parti Sözcüsü Çelik: ''Bu hafta yanıt verecek''

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Cumhur İttifakı'nın büyümesi için trafik devam ediyor. Temaslarımız olumlu bir yönde seyrediyor. BBP zaten Cumhur İttifakı'nın bir parçası.

Karşımızdaki ittifak koltuk kavgası içerisindeyken, biz deprem yaralarının sarılması için elimizden geleni yapıyoruz.

HÜDA Par'a destekleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yeniden Refah Partisi'nde bir davet söz konusu oldu, onlarla değerlendireceklerini ilettiler, bu hafta içerisinde dönüş yapacaklar.

Bugün PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemeyen bir partinin açıkça Sayın Kılıçdaroğlu'na desteği söz konusu, buna laf edemeyenler Cumhur İttifakı ile uğraşıyorlar. Bizim parti programımız var destek açıklayan partilerin de kendi programları var, elbette farklılıklar olabilir. Temel ilkeler çerçevesinde seçime gitmesi önemlidir.

Devletimizin başı olan Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetirken ortaya koyduğu temel ilkeleri vatandaşlarımız da çok iyi bilmektedir. Seçimlere daha güçlü şekilde girecek şekilde prensiplerimizi açıklayacağız.