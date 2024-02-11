AK Parti seçim çalışmasına saldırıdan yeni görüntüler!

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, dün seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında olaya karışan şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bu arada, bir kişinin yaralandığı olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Çevredeki bir iş yerinin kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çevrede bulunan bazı kişilerin silahlı saldırı sırasında kaçmaları ve güvenli gördükleri yerlere saklanmaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

Öte yandan yaralan E.G.D'nin ameliyatın ardından alındığı yoğun bakımda tedavisi sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini İlhami Aras, gazetecilere, dernekteki konuşma sırasında telefonla konuşmak için dışarı çıktığını söyledi.

Bir aracın süratle geldiğini ve durduğunu anlatan Aras, bir kişinin kafasını çıkararak ateş ettiğini ve 20'ye yakın silah sesi geldiğini belirtti.

Aras, sonrasında aracın kaçtığını ve derneğin önünde duran kadının yaralandığını aktardı.