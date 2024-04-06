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AK Parti sahaya iniyor: Erdoğan'a rapor sunulacak

Yerel seçimlerde istediği sonuçları alamayan AK Parti, 81 ilde sahaya inecek. Vatandaşın neden oy vermediğine yönelik anket yapılacak, hazırlanan rapor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Türkiye bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Sonuçlara göre, CHP birinci parti olarak çıktı; AK Parti istediği sonuçları alamadı.

Partisini ayağa kaldırmak için vakit kaybetmeden harekete geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK'sını topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda seçim sonuçlarının nedenlerinin araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatını verdi.

81 İLDE SAHAYA İNİLECEK

Erdoğan ayrıca, kısa sürede bir rapor hazırlanıp kendisine sunulmasını istedi.

Bu doğrultuda yeniden 81 ilde sahaya inecek olan AK Parti, büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin kendisine neden oy vermediğine dair yaklaşık 40 soruluk bir anket çalışması yürütecek.

Daha sonra anketler çalışma kurullarında değerlendirilip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

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