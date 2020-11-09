AK Parti MYK toplantısında bu 4 konu değerlendirilecek

Bugün saat 14.00'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise 16.00'da başlayacak AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek.

Masada 4 önemli konu var

MYK toplantısında yoğun bir gündem olacak.

Toplantıda, Azerbaycan'ın Şuşa'yı Ermenistan işgalinden kurtarması, ABD'de Biden'ın başkan seçilmesinin yansımaları, İzmir depreminin ardından yeniden başlayan inşa çalışmaları ve ekonomideki gelişmeler ele alınacak.