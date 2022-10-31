AK Parti MYK toplantısı sonrası Çelik'ten önemli açıklamalar!

İşte Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Dünya 5'ten büyüktür

- Sınırımızda terör adacıkları oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye bedeli ne olursa olsun buna müsaade etmeyecektir. Küresel vesayete dünya 5'ten büyüktür ilkesiyle karşı çıkıyoruz.

- İçeride sürekli milletin iradesini aşağı çeken bütün olayların çerçevesi ulusal düzeyde olan vesayetti. Egemenlik kayıtsız şartsız ilkesine tenzilat yapmaya kalkanlar oldu, netice itibariyle millet sandığa verdiği oyla bu tehditleri bertaraf etti.

- Terörün etrafta oluşturmaya çalıştığı şey fiziki terörden ibaret değildir. Bu fiziki terörün ardında ülkemizi hedef alan projelerdir. Ülkemizi ve bölgemizi siyasi mengeneye sıkıştırmaya çalışan bu terör olgusu gündemimize bölgesel vesayet olarak geldi.

- Bu mücadele verilmeseydi şimdi sınırımız etrafında terör devletçikleri olacaktı. Hem bölge barışını bozmak, hem de Türkiye'nin burnu dibinde kaos yapıları olacaktı.

- Bir de bütün insanlığın başında olan küresel vesayet var. Buna karşı da daha adil bir dünya küresel bir eşitlik çağrısı anlamında dünya 5'ten büyüktür anlayışıyla karşı çıkıyoruz. Dikkat edildiği gibi TC bütün uluslararası ve bölgesel olayların merkezinde kilit ülke olarak yer almaktadır.

60 yıllık hayal

- Togg otomobilinin üretime geçmesiyle birlikte Devrim otomobilinin nasıl engellendiği araştırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye'nin yüzüncü yılına girerken 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştürülmesi sevindiricidir. Tabi bunlara sevinmeyenler de oldu. Bu tür travmaların tedavisi yok.

Karşılık bulması utanç verici

- Terör örgütünün çevrelerden aldığı akılla kara propaganda yapmasının Türkiye'de karşılık bulması utanç vericidir. Bunun en önde gelen örneklerinden birisi TSK'ya kimyasal silah iftirasının atılmasıdır. Bunun yegane kaynağı terör örgütüdür. Bu provokasyondur.

Düzenlemeyi gündeme getireceğiz

- Pek çok doktor arkadaşımız TTB'nin açıklamasını reddetti. Bu alanın çoğulcu şekilde düzenlenmesi bu alandaki tekelci yapıların ve hegomonyaların kırılması adına yeni düzenlemeyi gündeme getireceğiz.

Yunan Sahil Güvenliği'nin işlediği suçlar

- Yunan Sahil Güvenlik Güçleri 46 bin kişinin hayatını tehlikeye attığı görüldü. Bütün bunlar Avrupa'nın gözü önünde gerçekleşiyor. Avrupa sınır birliği bütün bu eylemlerin içerisinde yer alıyor. Frontex'in Yunan Sahil Güvenliği'nin işlediği suçlar insanlığa karşı işlenmiştir.

Tahıl Koridoru

- Rusya anlaşmayı askıya aldığını duyurdu. Bundan büyük bir üzüntü duyduğumuz ifade etmek isterim. Arzumuz anlaşmanın yeniden işlevsellik kazanmasıdır. Rus personelin halen görev yerinde bulunduğunu biliyoruz. Karadeniz tahıl girişimi 9 milyon tonluk gıdanın başka insanlara ulaşmasını sağladı.

Büyük bir saygısızlıktır

- Mahkeme basmanın Meclis basmaktan farklı yok. Bu devletin temel egemenlik alanlarına dönelik büyük bir saygısızlıktır. Bu milletvekilleri empati yapsınlar. O vekillerin mahkemeye yönelik saygısızlığı kabul edilemez.

Kılıçdaroğlu'nun sözleri

- Kılıçdaroğlu adaylını ilan etsin diye bekliyoruz. Kaç kere sorduk. TV programı için tartışalım diyor. Cumhurbaşkanımız bunun için harcayacak boş vakti yok. Ne dediği belli olmayan birisiyle neyi tartışacaksınız.

- Kılıçdaroğlu'na hatırlatmak isteriz İngiltere'ye gidecekmiş. Seçimler Türkiye'de yapılacak Londra'da değil. Dolayısıyla siyasetle ilgili hedefleri varsa onu gerçekleştirmenin yeri Türkiye. Kendisinin bir an evvel adaylığını ilan etmesi tutarlı bir iş olacaktır.

İsveç'in NATO üyelik süreci

- İsveç'le ilgili açıklamaları somutlaşana kadar duymuyoruz. Açıklama iyi ama hayata geçene kadar yeterli değil.

- Teröre destek veren ya da Hazine yardımını yasalar dışında kullanan bir durum olursa buna karar verecek mahkemelerdir. Bütün bunlar kendi içerisinde mantıklı tutarlı bir şekilde düzenlenmiştir.