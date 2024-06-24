AK Parti MYK toplantısı başladı!

9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş gününde AK Parti MYK bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı saat 15.15 civarında başladı.

9. yargı paketi, öğretmenlik yasası ve sokak köpekleri ile ilgili teklifin de bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. 26 Haziran çarşamba günü ise AK Parti Grup Toplantısı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'yi bakanlıkta kabul edecek. 1-2 Temmuz'da AK Partili belediye başkanları Kızılcahamam'da istişare kampında buluşacak.