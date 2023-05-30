AjansHaber.com.tr Gündem AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK toplantısı başladı

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.50'de başladı.

Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması ve önümüzdeki dönemde atılacak adımların değerlendirilmesi bekleniyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Sandıkların %99.9'u açıldı!
Ömer Çelik'ten ilk açıklama!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek ile görüştü
Kendini AK Parti'li müşahit gibi gösterdi! 
Meteoroloji'den son dakika uyarı!
Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu
Erdoğan'ın seçim zaferine dünyadan ilk tebrik!