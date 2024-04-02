AK Parti MYK bugün toplanacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak.

Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek, oy kayıplarının sebepleri masaya yatırılacak.

AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nın kapsamlı bir sunum gerçekleştireceği toplantıda AK Parti'nin yeni yol haritası belli olacak.

AK Parti'nin ekim ayında yapılan kongresinden sonra, MYK'da köklü bir değişikliğe gitmeyen Cumhurbaşlanı Erdoğan'ın AK Parti yönetiminde değişiklikler yapması bekleniyor.

Kulislerlerde kabine değişikliği iddiaları konuşulsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yönde bir karar alması beklenmiyor.