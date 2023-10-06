AK Parti, MKYK’sının yüzde 75’ini yenileyecek!

Ünsal Ergel-ANKARA

Adalet ve Kalkınma Partisi 4. Olağanüstü Kongresi, yarın Ankara Spor Salonu’nda toplanacak. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek genel başkan adayı olduğu kongrede, partisini yerel seçimlere taşıyacak yeni ekibini belirleyecek.

MKYK ve Disiplin Kurulu seçilecek

“Türkiye Yüzyılı” temasıyla gerçekleştirilecek kongrede, AK Parti’nin 75 üyeli Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek.

Hafta başından itibaren yeni parti yönetimini belirlemek için çalışmalarını sürdüren Erdoğan’ın, TBMM ve kabinenin ardından parti yönetiminde de önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor. AK Parti kurmaylarına göre Erdoğan, yeni parti yönetiminde, “deneyim” ile “genç ve kadın” dengesini gözetecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak seçildiği 28 Mayıs seçimlerinden kısa süre sonra, parti yönetimine yerel seçim çalışmalarına başlamaları talimatı vermiş, ardından da olağanüstü kongre kararı almıştı.

Hedef metropoller

Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle belirleyeceği yeni parti yönetimi, partideki değişim sürecinin üçüncü ayağı olarak görülüyor. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere, 2019 seçimlerinde CHP’ye geçen belediyeleri yeniden AK Parti tarafından alınmasını hedeflere koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, parti yönetimindeki değişim isteğinin bir başka nedeni olarak, yerel seçimlere "güçlü ve dinamik bir kadroyla hazırlanma" isteği gösteriliyor.

Erdoğan, yeni parti yönetimini belirlemek için Salı gününden itibaren parti genel merkezinde yakın kurmaylarıyla yoğun çalışma yürüttü.

Yüzde 75 yenilecek

AK Parti kulislerinde blok liste ile yapılacak MKYK’da Erdoğan’ın, “denge” listesi hazırlayacağı, mevcut milletvekillerinden daha kısıtlı sayıda ismi parti yönetimine alacağı, üç dönemlik olduğu için parlamento dışın da kalan bazı isimleri de parti yönetimine taşıyabileceği ifade ediliyor. Bazı parti yöneticileri, Erdoğan’ın yeni parti vitrininde, “genç, kadın, deneyim” dengesini gözeteceği beklentisini dile getiriyorlar.

Davadan ayrılanlara, davet yok

Tüm illerden çok sayıda partilinin katılımının beklendiği kongreye, yurt içi ve yurt dışından 400 dolayında isim davet edildi. Ancak AK Parti’nin davetli listesinde, partiden ayrılanların kurduğu siyasi partiler yer almadı.

AK Parti’nin “bayramlaşma” listesinde de yer almayan DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin yanı sıra, Yeşil Sol Parti de kongreye davet edilmedi. Kongreye, CHP, MHP, İYİ Parti, DSP, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Vatan Partisi ve HÜDA-PAR da davet edildi.

AK Parti’nin kurmayları seçilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki kongrede olduğu gibi, önce salon dışındaki izleyicilere seslenecek. Erdoğan’ın kongre konuşmasında, terörle mücadele, ekonomi, iç ve dış siyasi gelişmeler, yeni anayasa vurgusunun yanısıra, yerel seçim startını da vermesi bekleniyor.

Kongrenin ardından Erdoğan, “A takımı” olarak da nitelendirilen, partisini yerel seçimlere taşıyacak olan Merkez Yürütme Kurulu üyelerini belirleyecek. Yeni parti yönetiminin belirlenmesinin ardından, AK Parti yerel seçim kampanyası sürecini de resmen başlatacak.