AjansHaber.com.tr Siyaset Kritik MKYK başladı

AK Parti MKYK toplantısı başladı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı, parti genel merkezinde başladı. 14.20'de basına kapalı olarak başlayan toplantıda yurt içi ve dışındaki son gelişmeler ele alınacak.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.

MKYK'da, İstanbul Sözleşmesi, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, koronavirüs süreci, Suriye ve Libya eksenindeki son durum değerlendirilecek.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Küresel krizden güçlenerek çıkacağız
Uğur Dündar'ın Abdullah Gül isyanı
8 milyon gence iş kapısı doğacak
İmamoğlu yine fırsatı kaçırmadı
Başbakanı Tatar, GKRY'ye askeri desteği kınadı
On yıl önce yapılmış kampı açtılar!
Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: İnsafsız