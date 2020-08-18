AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı, parti genel merkezinde başladı. 14.20'de basına kapalı olarak başlayan toplantıda yurt içi ve dışındaki son gelişmeler ele alınacak.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 14.20'de başladı.
MKYK'da, İstanbul Sözleşmesi, Doğu Akdeniz'de yaşananlar, koronavirüs süreci, Suriye ve Libya eksenindeki son durum değerlendirilecek.
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