AK Parti MKYK saat 14.00'te toplanıyor!
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı'na (MKYK) başkanlık edecek.
AK Parti MKYK toplanıyor
Saat 14.00'te başlayacak olan toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda, yerel seçim sonuçlarının ve kongre hazırlıklarının ele alınması bekleniyor.
İyilik Ödülleri Töreni'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'ne de katılacak. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, saat 19.00'da başlayacak.
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