AK Parti milletvekili aday listesinde yer almadılar
AK Parti tüzüğünde yer alan üst üste 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibinin daha da genişletilerek uygulanması sonrası 150'den fazla milletvekili 28. dönem milletvekili aday listesinde yer alamadı.
14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yaklaşırken AK Parti 81 ilde toplam 600 milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi.
AK Parti tüzüğünde yer alan üst üste 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibinin daha da genişletilerek uygulandığı ortaya çıktı. AK Parti milletvekili aday listesinde yüzde 65 oranında değişiklik yapıldı.
28. Dönemde Milletvekili aday listesinde yer alamayan milletvekilleri;
Listeye Yeniden Giremeyen 27. Dönem Mv.lerimiz
1 TAMER DAĞLI
2 MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
3 AHMET AYDIN
4 İBRAHİM HALİL FIRAT
5 MUHAMMED FATİH TOPRAK
6 VEYSEL EROĞLU
7 EKREM ÇELEBİ
8 İLKNUR İNCEÖZ
9 MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
10 YALÇIN AKDOĞAN
11 ALİ İHSAN ARSLAN
12 BARIŞ AYDIN
13 MEHMET NACİ BOSTANCI
14 NEVZAT CEYLAN
15 EMRULLAH İŞLER
16 ARİFE POLAT DÜZGÜN
17 FATİH ŞAHİN
18 HACI TURAN
19 İBRAHİM AYDIN
20 ORHAN ATALAY
21 ERTUNÇ ERKAN BALTA
22 BEKİR KUVVET ERİM
23 RIZA POSACI
24 METİN YAVUZ
25 ADİL ÇELİK
26 YAVUZ SUBAŞI
27 YILMAZ TUNÇ
28 ZİVER ÖZDEMİR
29 FETANİ BATTAL
30 SELİM YAĞCI
31 CEVDET YILMAZ
32 VAHİT KİLER
33 CEMAL TAŞAR
34 FEHMİ KÜPÇÜ
35 BAYRAM ÖZÇELİK
36 YASİN UĞUR
37 HAKAN ÇAVUŞOĞLU
38 MUSTAFA ESGİN
39 ZAFER IŞIK
40 ATİLLA ÖDÜNÇ
41 VİLDAN YILMAZ GÜREL
42 BÜLENT TURAN
43 AHMET SAMİ CEYLAN
44 EROL KAVUNCU
45 EBUBEKİR BAL
46 MEHMET MEHDİ EKER
47 OYA ERONAT
48 FAHRİ ÇAKIR
49 ZÜLFÜ TOLGA AĞAR
50 SERMİN BALIK
51 METİN BULUT
52 ZÜLFÜ DEMİRBAĞ
53 BURHAN ÇAKIR
54 RECEP AKDAĞ
55 İBRAHİM AYDEMİR
56 ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU
57 NABİ AVCI
58 EMİNE NUR GÜNAY
59 HARUN KARACAN
60 MEHMET ERDOĞAN
61 MEHMET SAİT KİRAZOĞLU
62 ABDULLAH NEJAT KOÇER
63 AHMET UZER
64 MÜSLÜM YÜKSEL
65 KADİR AYDIN
66 CEMAL ÖZTÜRK
67 SABRİ ÖZTÜRK
68 HACI OSMAN AKGÜL
69 CİHAN PEKTAŞ
70 HUSRET DİNÇ
71 SABAHAT ÖZGÜRSOY
72 HÜSEYİN ŞANVERDİ
73 HACI BAYRAM TÜRKOĞLU
74 SÜREYYA SADİ BİLGİÇ
75 RECEP ÖZEL
76 MUSTAFA ATAŞ
77 EMİNE SARE AYDIN
78 AZİZ BABUŞCU
79 OSMAN BOYRAZ
80 VOLKAN BOZKIR
81 NURETTİN CANİKLİ
82 AHMET BERAT ÇONKAR
83 ALEV DEDEGİL
84 VEDAT DEMİRÖZ
85 CANAN KALSIN
86 RAVZA KAVAKCI KAN
87 EROL KAYA
88 TÜLAY KAYNARCA
89 AKİF ÇAĞATAY KILIÇ
90 MEHMET DOĞAN KUBAT
91 EYÜP ÖZSOY
92 İFFET POLAT
93 MİHRİMAH BELMA SATIR
94 FATMA BETÜL SAYAN KAYA
95 ŞİRİN ÜNAL
96 SERAP YAŞAR
97 HAMZA DAĞ
98 NECİP NASIR
99 BİNALİ YILDIRIM
100 CELALETTİN GÜVENÇ
101 HABİBE ÖÇAL
102 AHMET ÖZDEMİR
103 MEHMET CİHAT SEZAL
104 MAHİR ÜNAL
105 NİYAZİ GÜNEŞ
106 CUMHUR ÜNAL
107 RECEP ŞEKER
108 AHMET ARSLAN
109 METİN ÇELİK
110 HAKKI KÖYLÜ
111 MUSTAFA ELİTAŞ
112 HÜLYA NERGİS
113 MEHMET ÖZHASEKİ
114 İSMAİL TAMER
115 TANER YILDIZ
116 RAMAZAN CAN
117 SELAHATTİN MİNSOLMAZ
118 MUSTAFA KENDİRLİ
119 MUSTAFA HİLMİ DÜLGER
120 FİKRİ IŞIK
121 İLYAS ŞEKER
122 EMİNE ZEYBEK
123 HALİL ETYEMEZ
124 HACI AHMET ÖZDEMİR
125 GÜLAY SAMANCI
126 AHMET SORGUN
127 CEYDA ÇETİN ERENLER
128 İSHAK GAZEL
129 AHMET TAN
130 AHMET ÇAKIR
131 ÖZNUR ÇALIK
132 HAKAN KAHTALI
133 UĞUR AYDEMİR
134 İSMAİL BİLEN
135 SEMRA KAPLAN KIVIRCIK
136 CENGİZ DEMİRKAYA
137 ŞEYHMUS DİNÇEL
138 ZEYNEP GÜL YILMAZ
139 HACI ÖZKAN
140 ALİ CUMHUR TAŞKIN
141 MEHMET YAVUZ DEMİR
142 YELDA EROL GÖKCAN
143 MUSTAFA AÇIKGÖZ
144 YÜCEL MENEKŞE
145 SELİM GÜLTEKİN
146 METİN GÜNDOĞDU
147 ERGÜN TAŞCI
148 ŞENEL YEDİYILDIZ
149 MÜCAHİT DURMUŞOĞLU
150 İSMAİL KAYA
151 OSMAN AŞKIN BAK
152 HAYATİ YAZICI
153 KENAN SOFUOĞLU
154 RECEP UNCUOĞLU
155 ALİ İHSAN YAVUZ
156 AHMET DEMİRCAN
157 FUAT KÖKTAŞ
158 OSMAN ÖREN
159 SEMİHA EKİNCİ
160 MEHMET HABİB SOLUK
161 İSMET YILMAZ
162 ZEMZEM GÜLENDER AÇANAL
163 AHMET AKAY
164 MEHMET KASIM GÜLPINAR
165 HALİL ÖZCAN
166 HALİL ÖZŞAVLI
167 İBRAHİM HALİL YILDIZ
168 RİZGİN BİRLİK
169 MUSTAFA YEL
170 BAHAR AYVAZOĞLU
171 MUHAMMET BALTA
172 SALİH CORA
173 ADNAN GÜNNAR
174 MEHMET ALTAY
175 OSMAN NURİ GÜLAÇAR
176 İRFAN KARTAL
177 YUSUF BAŞER
178 POLAT TÜRKMEN
179 HAMDİ UÇAR
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