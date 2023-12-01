AK Parti-MHP yerel seçim ittifakı netleşiyor!

Ünsal ERGEL/ANKARA

AK Parti ve MHP arasındaki yerel seçim çalışmaları önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasındaki görüşmeyle netleştirildi. Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre Cumhur İttifakı'nın bu seçimde de, 2019 yerel seçimlerinde olduğu gibi 3 büyükşehirde MHP adayının desteklenmesi yönünde çalışıyor.

AK Parti ve MHP'nin yerel seçim gündemli ittifak çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan son görüşmede komisyonun çalışmaları detaylı şekilde ele alındı.

İsimler tek tek inceleniyor

30 büyükşehirde ortak adayla seçime gidilebileceğini belirten parti kurmayları, Adana, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayının desteklenebileceği belirtirken, diğer büyükşehirlerde ise AK Parti'nin aday göstereceği bir isme Cumhur İttifakı’nın destek vereceği ifade ediliyor.

AK Parti ve MHP deprem bölgesi için de özel bir çalışma yapıyor. Elazığ ve Osmaniye dışındaki deprem bölgesi şehirlerinde AK Parti adayının desteklenmesi yönünde görüş öne çıkıyor. AK Parti ve MHP ayrıca 27 il belediyesinde işbirliği yapması bekleniyor. Bu belediyelerden 23'ünde AK Parti, 4'ünde ise MHP'nin adayının destekleneceği ifade ediliyor.

Kırşehir, Bartın, Amasya gibi il belediyelerinde de ittifak kapsamında MHP'li adayın destekleneceği iddialar arasında yer alıyor.

Kritik metropoller

AK Parti ve MHP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de adayların belirlenebilmesi için kamuoyu ve temayül yoklamalarından çıkan sonuçların değerlendirildiği belirtiyor.

Her iki partinin lideri de bu iki metropolde kazanacak adayın tespit edilmesi için tüm görüşleri tek tek inceliyor. Siyasi kulislerde İstanbul, Ankara ve İzmir için Cumhur İttifakı’nın adayı belirlerken, CHP ve İYİ Parti'nin işbirliği olasılığına göre hareket ettiği konuşuluyor.