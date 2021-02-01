AK Parti kongresinde Başkan Erdoğan'ı mest eden sürpriz!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine video konferansla katıldı.

"HASRET KALMIŞIZ BUNLARA"

Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, AK Parti Antalya İl Kongresi ile video konferans yöntemi ile bağlantıda olduğu sırada çalan Müslüm Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını çok beğenerek bir kez daha çaldırdı. Bu sürpriz karşısında şaşıran ve gülümseyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Hasret kalmışız bunlara" dedi.

Başkan Erdoğan'ı mest eden sürpriz!



🔹Başkan Erdoğan, AK Parti il kongresinde çalan Müslüm Gürses şarkısı sonrası memnuniyetini "Hasret kalmışız bunlara, Müslüm Baba'yı rahmetle anıyoruz" ifadeleriyle belirtti. Erdoğan, Gürses'in "Seni Yazdım" şarkısını bir kez daha çaldırdı. pic.twitter.com/MTWf7KPjQF — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 1, 2021

MÜSLÜM GÜRSES'İ ANDI

Ardından sözü tekrar alan ve "Müslüm Baba, bir tarafta marşlarımız, maşallah… diyen Başkan Erdoğan Erdoğan, "Bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermek de fayda var. Müslüm Baba'yı da rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.