İstanbul, Ak Parti dedi!

Listenin devamında sırasıyla yüzde 9.2 ile HDP, yüzde 4.3 ile MHP yer alıyor. Çalışmanın en dikkat çeken sonucuna ise Türkiye Değişim Partisi imza attı. Mustafa Sarıgül'ün genel başkanlığını yaptığı parti İstanbul'daki katılımcıların yüzde 2.5 oranında oyunu aldı. Listenin devamında DEVA, BTP ve Saadet bulunuyor.