AK Parti İl Başkanının oğlunun hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan’ın Zonguldak’ın Devrek ilçesinde hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o korkunç kaza anı..
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan'ın oğlu Muhammet Ali Arslan yaşamını yitirdi.
İstanbul’dan yeni aldığı motosikletiyle Bartın’a giderken otomobille kafa kafaya çarpışan AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan’ın oğlu Muhammet Ali Arslan’ın yaşadığı kaza anı kameralara böyle yansıdı.
Yorumlar