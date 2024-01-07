AK Parti İBB adayı bugün açıklanacak!

31 Mart yerel seçimleri öncesi AK Parti’de aday belirleme mesaisi sürüyor.

Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklayacak.

Toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik toplantıda 11 büyükşehir (İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Denizli, Balıkesir, Aydın, Samsun, Erzurum, Muğla, Ordu) ve 15 ilin (Giresun, Elazığ, Edirne, Düzce, Bitlis, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Kastamonu, Rize, Sinop, Tokat, Yalova, Isparta, Artvin) belediye başkan adayları açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılacak.

Geriye kalan 46 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak.



Ankara'daki toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek.