Cumhur İttifakı'nın MHP çatısı altında yarışacağı 7 il belli oldu!
Yerel seçimlerde aday belirleme sürecini tamamlayan Cumhur İttifakı bileşenlerinden MHP ve AK Parti, birçok ilde iş birliği yapacak. 24 ilde MHP, AK Parti'nin adayını desteklerken 7 ilde de AK Parti, MHP adayını destekleyecek. İşte Cumhur İttifakı'nın MHP çatısı altında yarışacağı o iller!
Cumhur İttifakı, 7 ilde MHP çatısı altında yarışacak. İşte, AK Parti'nin MHP'yi destekleyerek aday çıkarmayacağı o iller!
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BARTIN
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ERZİNCAN
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KARS
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