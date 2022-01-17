AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan EYT'lileri heyecanladıran açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonların beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi için "2022 yılı içerisinde ne yapacağımızın müjdesini paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, “Emeklilikte Yaşa Takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AK Parti iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor”ifadelerini kullandı.

'EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor'

Akbaşoğlu, “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında bulundu.