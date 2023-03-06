AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin ilk açıklama geldi!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hayırlı olsun, en iyi hakem millettir" dedi.



AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’nun adaylığıyla ilgili yorumunu Twitter hesabından paylaştı.

“SP için tarihi utançtır”

Kılıçdaroğlu’nun adaylığının hayırlı olmasını dileyen Turan, “En iyi hakem millettir” dedi. AKP’li Turan, mesajının devamında şunları belirtti:

“Ancak tek parti ve darbe dönemleri hariç iktidar olamayan CHP adayının Milli Görüş’ün güya temsilcisi SP'de açıklanması SP için tarihi utançtır. Sonuç ne olursa olsun, bu durum ömür boyu yüzlerine çarpılacak!”