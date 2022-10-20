AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi!

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Azerbaycan seyahatimiz sırasında bir trafik kazası geçirdik. Allah'a şükürler olsun ki durumumuz iyi. Tedbir amaçlı hastanede kontrol altındayız. Dua eden, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.