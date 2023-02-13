Kurtulmuş Şanlıurfa'da çadır kentleri ziyaret etti
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kahramanmaraş merkezli iki depremde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadır kente ziyarette bulundu.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bütün ülkeyi acıya boğan asrın felaketinde büyük yıkım yaşayan Şanlıurfa'daki çadır kente ziyarette bulundu.
1 15
Depremzedeleri çadırlarında ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yardım çalışmaları ile ilgili de yetkililerden bilgi aldı.
2 15
Kurtulmuş, ziyaretiyle ilgili sosyal medyada paylaşım yaptı.
Kurtulmuş paylaşımındaki mesajında; "Şanlıurfa'da kardeşlerimizle bir aradayız. Asrın felaketinin izlerini hep birlikte, el ele gönül gönüle vererek silecek, şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya edeceğiz. Rabbim ülkemizi daha büyük afetlerden muhafaza etsin" dedi.
3 15
Kurtulmuş, deprem bölgesindeki ziyaretinde vatandaşlarla tek tek sohbet etti, sorunlarını dinledi.
4 15