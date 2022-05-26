AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Diyarbakır'da
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır'ı ziyaret etti.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'na ve Gençlik Buluşması'na katılmak üzere Diyarbakır'a gitti.
Programında Diyarbakır Valiliği ziyareti de olan Kurtulmuş, Diyarbakır ziyaretini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Numan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Peygamberler, sahabeler, evliyalar şehri, medeniyetler mirası Diyarbakır'dayız. Diyarbakırlı kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum."
📍 Peygamberler, sahabeler, evliyalar şehri, medeniyetler mirası Diyarbakır'dayız.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) May 26, 2022
Diyarbakırlı kardeşlerimi muhabbetle selamlıyorum. pic.twitter.com/9nl6GCMiHU
Yorumlar