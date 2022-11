AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Bu füzeyi kim verdi?

Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. kuruluş yılı etkinliğine katılmak üzere geldiği Bakü'de gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden yapılan terör saldırısına ilişkin değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, terörün kalleş yüzünü bir kere daha ortaya koyan hain bir saldırıyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Terörün öncelikli hedefinin insanları yıldırmak ve korkutmak olduğunu belirten Kurtulmuş, saldırıda şehit olan sivillere rahmet diledi.

Kurtulmuş, terörün son 15 yılda iyice azgınlaşarak dünyanın her yerinde insanlığın baş belası haline geldiğini belirterek, "Bir vekalet savaşları düzenine geçildi. Terör örgütlerinin her birisi maşadır. O füzeyi atan da o bombayı atan da o silahlı saldırının içerisinde bulunan da maşanın ucundaki pisliklerdir. Esas bu maşaları kullananlar, terör örgütleri vasıtasıyla bölgesel ve küresel ölçekte kendi güçlerini, nüfuz alanlarını artırmak isteyen bazı ülkeler, bazı çevrelerdir. Şimdi bir füze atıldı. Bu füzeyi kim verdi? Oradaki terör örgütünün adamları herhangi bir marketten bunu satın almadılar. Bu füzeleri veren devletler, ülkeler ve birtakım çevreler maalesef dünyanın her yerinde bu saldırıları hep desteklediler. Niçin? Nüfuz alanlarını artıracaklar ve bu bölgede istedikleri şekilde etnik yapıyı, demografik yapıyı değiştirecekler." diye konuştu.

Terör gruplarına lojistik destek, silah ve istihbarat desteği vermenin yanı sıra kendi başkentlerini açarak siyasi destek verenlerin kimler olduğunu bildiklerini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Terörün arkasındaki esas güçlerin kimler olduğunun farkındayız. Mücadelemiz bir insanlık mücadelesidir. Tüm insanlığı teröre karşı insanlık cephesinde yer almaya çağırıyoruz. Biz sadece oynatılan kuklaya bakmıyoruz, kuklanın ipini elinde tutan kuklacıları biliyoruz, tanıyoruz ve onlara karşı mücadele ediyoruz. Son terörist kalmayıncaya kadar değil onun bir üstündeki safhada terörü besleyen bütün altyapının ve şartların ortadan kaldırılması nihai hedefimizdir. Türkiye'nin yaptığı sınır ötesi operasyonların amaçlarından biri de budur. Birileri terör gruplarına silahlar verip, onlara destekler verip onları teşvik ederken Türkiye nerede olurlarsa olsunlar bu terör gruplarının faaliyetlerini sonlandırmak için kararlılıkla yoluna devam ediyor. Terörü kaynağında bitirme mücadelemize devam edeceğiz. Uluslararası alanda da terörün arkasındaki bütün siyasi, istihbari ve askeri desteklerin sonlandırılması için bütün gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Kurtulmuş, Azerbaycan temaslarını da değerlendirerek 30. kuruluş yılı etkinliğine katılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tebriklerini ilettiklerini, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le verimli görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Türkiye ile Azerbaycan'ın kusursuz ilişkilere sahip olduğunu, her alanda devam eden bu ilişkilerin siyasi partiler arasında da devam etmesinin iki ülkenin yararına olduğu kanaatinde olduklarını dile getiren Kurtulmuş, "Epey bir süredir YAP ile AK Parti arasında devam eden dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesi kararını aldık. YAP ile AK Parti arasındaki bu ilişkinin diğer Türk cumhuriyetlerinin siyasi partilerine de sirayet ettirilerek daha geniş katılımlı bir hale gelmesi hususunda görüş alışverişinde bulunduk." dedi.