AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Azerbaycan'a gidiyor

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisi'nin 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Azerbaycan'a gidecek.

Yeni Azerbaycan Partisi kuruluş yıldönümü için düzenlenecek olan bu programa Türkiye heyetinden; AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye - Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanvekili Orhan Erdem, MKYK Üyesi ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Mehmet Ceylan ile Afif Demirkıran da eşlik edecek.

Kurtulmuş, 21 Kasım Pazartesi günü Bakü’de bulunan Devlet Şeref mezarlığını, Azerbaycan ve Türkiye Şehitliklerini ziyaret edecek.

İlham Aliyev'le bir araya gelecek

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un, Türkiye heyetinin düzenlenen yıldönümü programı sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le de bir araya gelmesi bekleniyor.