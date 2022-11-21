AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Türkiye'nin hemen sınırların ötesinde uzun yıllardır ülkeyi rahatsız eden, Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiren bir terör kaynağı bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Maalesef bu terör örgütleri sadece kendi başlarına değiller. Aldıkları birtakım destekler var. Lojistik destek, siyasi destek, silah desteği hatta istihbarat destekleri var. Orada onların Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek operasyonlar uzunca bir süredir devam ediyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde nerede terör örgütleri tespit edilmişse zaman zaman nokta operasyonlarıyla zaman zaman da iki gündür yapıldığı gibi havadan operasyonlarla bu işler sürdürülüyor." diye konuştu.