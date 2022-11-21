AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) 30. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılmak için geldiği Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.
Kurtulmuş, Bakü'de, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Bakü Şehitler Hıyabanı'nı ve Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin temsili mezarlarının yer aldığı Bakü Türk Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, 30 yıl önce Haydar Aliyev'in öncülüğünde kurulan YAP'ın yıl dönümünde Türkiye'nin sevgisini, kardeşliğini ve dostluğunu göstermek için Bakü'de bulunduklarını söyledi.
Kurtulmuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin değerlendirmede de bulunarak terörle mücadeleyi kaynağında vermek mecburiyetinde olduklarını belirtti.
Türkiye'nin hemen sınırların ötesinde uzun yıllardır ülkeyi rahatsız eden, Türkiye'ye çok ağır bedeller ödettiren bir terör kaynağı bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Maalesef bu terör örgütleri sadece kendi başlarına değiller. Aldıkları birtakım destekler var. Lojistik destek, siyasi destek, silah desteği hatta istihbarat destekleri var. Orada onların Türkiye'ye zarar vermesini önleyecek operasyonlar uzunca bir süredir devam ediyor. Hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde nerede terör örgütleri tespit edilmişse zaman zaman nokta operasyonlarıyla zaman zaman da iki gündür yapıldığı gibi havadan operasyonlarla bu işler sürdürülüyor." diye konuştu.