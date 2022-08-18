AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Tokat'ta konuştu

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Hiçbir meseleyi ötelemeden, hiçbir sorunu gözünüzde büyütmeden, sorunların farkında olarak, bunları nasıl çözeceğimizi bilerek ama hepsinden önemlisi demokrasinin hakemi ve hakimi olan milletten başka hiçbir gücün önünde eğilmeksizin yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Kurtulmuş, Tokat Belediyesi tarafından yaptırılan Şehir Parkı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki stratejik öneminin, dünyanın en önemli mücadele alanlarının tam ortasında bulunmasının, dünyanın bütün zenginliklerinin hemen yanı başımızda yer almasının ve lokasyon olarak Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'ya ulaşılabilecek en rahat noktada olmasının Türkiye'nin önemini artırdığını söyledi.

Türkiye'nin bu öneminin aynı zamanda riski de artırdığını anlatan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birçoğu Türkiye'nin bu coğrafyada güçlü bir ülke olarak durmasını istemiyor. Başımıza bela edilen terör örgütlerinin, başımıza bela edilen uluslararası sorunların ortaya çıkmasının temel nedeni Türkiye'nin sağlam ve güçlü şekilde yoluna gitmesini istememelerinden kaynaklanıyor. Onun için biz bu coğrafyada başımız dik duracaksak bir tane yolumuz vardır. Güçlü bir Türkiye olarak ayaklarımız yere sağlam basacak. Ekonomisiyle siyasetiyle, uluslararası ilişkileriyle, halkla bütünleşmesiyle, demokrasisiyle, devlet ve millet kaynaşmasıyla güçlü bir Türkiye olmaktan başka şansımız yoktur. Eğer hedefiniz yoksa, güçlü bir Türkiye olma gibi bir hedef içinde değilseniz, zaten hizmet yapmakta mümkün değildir."

Türkiye'nin güçlü bir Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 20 yıldır Tayyip Erdoğan öncülüğünde yakalamış olduğu en önemli gelişmelerden birisi budur. Hiçbir meseleyi ötelemeden, hiçbir sorunu gözünüzde büyütmeden, sorunların farkında olarak, bunları nasıl çözeceğimizi bilerek ama hepsinden önemlisi demokrasinin hakemi ve hakimi olan milletten başka hiçbir gücün önünde eğilmeksizin yolumuza devam edeceğiz. Bir olacağız, güçlü olacağız. Yeniden, büyük ve güçlü Türkiye ideali altında kenetleneceğiz. Türkiye'nin meselelerini bizden başka çözecek, birlikte çözeceğimiz hiçbir unsurun olmadığına inanacağız. Milletin duasıyla Allah'ın rızasını kazanmak için canla başla çalışacağız. Bütün bu hizmetlerle birlikte 2023'te yine Tokat, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçerek, AK Parti'yi de açık ara birinci parti yaparak yoluna devam edecek."

Açılış törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt ve Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile vatandaşlar katıldı.