AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Polonezköy Kiraz Festivali'nin açılışında konuştu

Beykoz Belediyesi ile Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Polonezköy Kiraz Festivali'nin açılışında konuşan Kurtulmuş, festivalin, Polonya milletiyle Türk milleti arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

Polonezköy'ün, sadece Türkiye'deki Polonyalılarla ve onların üzerinden Polonya'yla Türkiye arasındaki dostluğu gösteren örnek bir köy olmasının ötesinde anlamlar taşıdığını anlatan Kurtulmuş, "180 sene evvel Polonya halkının bağımsızlık mücadelesi maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Polonya'nın Rusya, Avusturya ve Prusya arasında paylaştırılması sonrasında ortaya çıkan olaylardan sonra çok sayıda Polonyalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Onlardan bir grubu da Türkiye'ye geldi." şeklinde konuştu.

Çaykovski, Türkçe adıyla Çayka Paşa önderliğinde Polonezköy'de küçük bir Polonya topluluğunun kurulmuş olduğunu dile getiren Kurtulmuş, bu durumun Türkiye'nin, Polonyalıların sığındıkları bir güvenli liman ve Türkiye-Polonya dostluğunu gösteren bir nişane olmanın ötesinde bir anlamının bulunduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Hep söylüyoruz ya tarih boyunca bu topraklar, Türkiye toprakları, insanlığın esenlik adasıydı, barış adasıydı. Nerede kimin başı sıkıştıysa bir şekilde gelip aman dilediği yer burasıydı. Bundan yaklaşık 500 sene evvel İspanya'dan kaçan Musevilerin gelip sığındığı yer bizim topraklarımızdı. Balkanlar'a geldiler, o zamanki Osmanlı'ya sığındılar. Yine aynı şekilde dünyanın dört bir tarafında başı sıkışan, bir şekilde zor durumda kalanlar, buraya geldi. Hitler Almanyası'ndan kaçan Museviler buraya geldiler. Balkan Savaşları'ndan kaçan Balkan halkları buraya geldiler. Kırım'dan kaçanlar gene buraya geldiler. Kafkaslar'dan gelenler buraya geldiler. Anadolu toprakları, o zamanki Osmanlı toprakları, bugünkü topraklar, Türkiye toprakları, hep barışın, kardeşliğin, esenliğin, selametin adası oldu."

Hatta insaflı tarihçilerin, Türkiye'nin topraklarının "son esenlik adası, son selamet yurdu" olduğunu söylediğini anlatan Kurtulmuş, 180 yıl önce olanlara benzer şekilde bugün Ukrayna'dan maalesef göç etmek zorunda kalan çok sayıda sivilin, Avrupa ülkelerine gittiği gibi Türkiye'ye de geldiğini kaydetti.

"Barışın temini için tüm gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz"

Ukraynalılara da kucak açıldığını ve ev sahipliği yapıldığını dile getiren Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Tarihten bu yana kimin başı dara düşerse, kim 'Ben yardım eli istiyorum.' diyerek elini uzatırsa elini tutmuş olan bir milletiz. Böyle bir milletin çocuğu olmaktan dolayı, fertleri olmaktan dolayı iftihar ediyoruz. Anadolu topraklarının bütün insanlığın esenlik yurdu olduğunu bir kere daha gösteren bugünkü olayları da gerçekten ibretle izliyoruz. Bu vesileyle dünyanın gözü önünde cereyan eden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte başlayan amansız ve insanlık dışı bu saldırıların bir an evvel sona ermesi, Rusya ve Ukrayna arasında barışın temin edilmesi için bütün gücümüzü ortaya koymaya gayret ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin yoğun bir diplomasi sarf ettiğini belirten Kurtulmuş, "Arzu ederiz ki inşallah yarın Ukrayna'yla Rusya arasında tam manasıyla bir ateşkes ortaya çıksın ve daha fazla savaşın acıları sürüp gitmesin. Ama biz insani olarak bu savaşı durdurmak için gayret sarf ederken bazı ülkelerin savaşın devam etmesinden de bir şekilde faydalanmak istediğini, bu anlamda da bu savaşın sürmesini istediklerini görüyoruz. Ümit ve temenni ederiz, başta Ukrayna'da yaşanan kriz olmak üzere bu savaş bir an evvel biter, yeryüzünün birçok yerinde yurtlarını terk etmek zorunda kalan göçmenlerin meselesi çözülür. Bir sürü insanın yaşadığı, çoğu ailenin yaşadığı o ızdırap dolu hikayeler son bulur ve yeryüzünün her tarafı esenlik ve barış yurdu haline gelir." diye konuştu.

"Kültürel bir aktivite olarak her zaman önemini koruyacak"

Polonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak da Türkçe yaptığı konuşmada, senelerdir Polonezköy ile ilişkilendirilen kiraz festivalinin, Polonya-Türkiye dostluğunun simgesi haline geldiğini söyledi.

Üç gün sürecek festivalde ilgi çekici birçok etkinlik ve aktivite yapılacağını anlatan Lesniak, programda Polonyalı halk dans grubunun gösterisi ve Polonyalı sanatçıların konserlerinin de yer aldığını kaydetti.

Lesniak, şöyle konuştu:

"Polonezköy, neredeyse 200 yıldır Polonya ve Türk kimliklerinin uyumlu bir şekilde bir arada yaşamasının görünen bir işareti olarak küresel ölçekte bir fenomen olarak kaldı. Bu nedenle festival bu yıl bizim için ayrıca önem içermektedir. Geleneksel Polonezköy Kiraz Festivali, Polonya ile Türkiye arasındaki bağları kuvvetlendiriyor. Bu festival, kültürel bir aktivite olarak her zaman önemini koruyacak, dostluğumuzun göstergesi olarak yıllar boyunca devam edecektir. Ukrayna'daki tüm dostlarıma da selam vermek istiyorum. Ülkenizde barış ve huzur olmasını diliyorum. Polonya'nın desteği konusunda sizi temin ederim."

Festival açılışında katılımcılara kiraz dağıtıldı.