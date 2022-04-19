AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, İtalya Büyükelçisi Marrapodi'yi ağırladı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, yeni atanan İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’yi genel merkezde ağırladı.
Görevine yeni atanan İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, AK Parti Genel Merkezi'nde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.
Kurtulmuş, görüşmeyi sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu:
"Ankara'ya yeni atanan İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi’yi parti genel merkezimizde kabul ettik. Kendisine Türkiye'deki görevinde üstün başarılar diliyorum."
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