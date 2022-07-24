AjansHaber.com.tr Gündem Isparta Belediye Başkanını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'i ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Başdeğirmen, Kurtulmuş'a belediyenin projeleri hakkında bilgi verdi.

Kurtulmuş, ziyarette yaptığı konuşmada, belediye hizmetlerinin önemine değindi.

Hizmetler sayesinde de milletten dua alındığına dikkati çeken Kurtulmuş, "İnşallah bir dahaki seçimde milletimiz, yeniden Cumhurbaşkanımızı, cumhurbaşkanı seçerek yoluna devam edecek ve Türkiye'nin güçlü, büyük Türkiye istikametinde yürüyüşünü sürdürecek. Hepimizin gayesi, çabası budur, duamız budur." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Isparta Valisi Aydın Baruş, belediye meclisi üyeleri ve başkan yardımcıları hazır bulundu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Çöp evde 1 yıldır odaya kilitlenmiş çocuk bulundu
Antalya'da orman yangını kontrol altına alındı
Antalya'da plajlar doldu taştı!
Ankara-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda temel atılıyor
PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi etkisiz!
Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama
İsmail Hacıoğlu'nun yüzünde fünye patladı!