AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Diyarbakır'da "Fetih Yürüyüşü"ne katıldı

Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethedilmesinin 1383. yıl dönümü dolayısıyla meşaleler eşliğinde Fetih Camisi'nden başlayan "Fetih Yürüyüşü" salavatlar eşliğinde Hz. Süleyman Camisi'ne kadar sürdü.

Hz. Süleyman Camisi yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte de Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu dualar okudu.

Kurtulmuş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihi bir yıl dönümüne denk geldiklerini ve güzel bir Fetih Yürüyüşü gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yürüyüşün yıllar içerisinde geleneksel hale gelmesini, Diyarbakır ve bütün Türkiye'nin bu yürüyüşten haberdar olmasını temenni eden Kurtulmuş, Anadolu topraklarının İslam ruhuyla yoğrulduğunu belirtti.

Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Hazreti Peygamberimizin vefatından 7 sene sonra Diyarbakır, Anadolu'nun fethedilmiş ilk İslam beldelerinden biridir. Böylece Anadolu topraklarının Müslüman milletimize kapıları açılmıştır. Bu fethi gerçekleştiren İyaz Bin Ganem komutasındaki bütün sahabeyi kiramı bütün fetih ordusunun mensuplarına rahmet diliyoruz. Güzel bir dua ve anmayla onları andık."

Diyarbakır'ın mübarek bir şehir olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Şehrin içerisinde dolaştığımız her yerde kim bilir hangi sahabenin ayak izleri vardır. Kim bilir hangi Allah dostunun köşe başında kiminle selamlaşması vardır. Dolayısıyla Diyarbakır'a her geldiğimizde bu ruhu bir kez daha yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentin İslam dünyasının Mekke'den, Medine'den, Kudüs'ten sonra en önemli şehirlerinden biri olduğunu aktaran Kurtulmuş, ayrıca birlik, beraberlik ruhunun, İslam kardeşliğinin ve fetih ruhunun sembolize olduğu abidevi bir şehir olduğunu kaydetti.

Bu kardeşliğin kıyamete kadar devam etmesini arzuladıklarını dile getiren Kurtulmuş, bu yürüyüş vesilesiyle bu halkın burada sembolize ettiği kardeşliğin bir kere daha hatırlanmasına vesile olduklarını belirtti.

Bu toprakların ve milletin mayasının Müslümanlık olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Müslümanlık mayası üzerinden yeniden birleşmek, beraber olmak ve gerçekten buradaki büyük medeniyetimizi kıyamete kadar ilelebet yaşatabilmek hepimizin vazifesidir. Güzel tarihi bir şölene, coşkuya, gençlerimizin ve katılan herkesin büyük coşkuyla yürüyüşüne şahitlik ettik. Tam fetih ruhu dediğimiz şey budur. Sahabeyi Diyarbakır surlarının önüne getiren ruh neyse aynı şekilde sahabeyi İstanbul surlarının önüne getiren ruh da oydu. O fetih ruhu sayesinde dünyanın dört bir tarafına Müslümanlar dağıldı. Gerçekten en zor ve gerçekleştirilemez, olamaz zannedilen fetihler kolay oldu. İslam esas itibariyle sadece surların kapılarının açılmasıyla değil, insanların gönüllerinin kapılarını açmasıyla çok daha güçlü bir şekilde dünyanın her yerine yayıldı. Diyarbakır Fetih Yürüyüşünün Türkiye'de 85 milyon yurttaşımızın gönlünde ve zihninde yer etmesini gerçekten arzularız. Bunu Türkiye'nin önemli etkinliklerinden biri haline getirilmesini temenni ederim."

Fetih ordularının bütün mensuplarına Allah'tan rahmet dileyen Kurtulmuş, onların varlığının ve bu şehir içerisinde metfun bulunmalarının sadece Diyarbakır için değil Türkiye ve millet hatta bütün İslam toprakları için büyük bir armağan olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, "Allah dostlarına burada ev sahipliği yapabilmek Diyarbakırlıların ulaşabileceği en büyük mertebelerden biridir. Bunun kadir ve kıymetini bilmeyi Allah bu millete nasip etsin. Birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi korumayı inşallah başarabiliriz." diye konuştu.

Daha sonra Kurtulmuş, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, yürüyüşe katılanlara çorba ikram etti.

Etkinliğe, AK Parti Diyarbakır milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK Üyesi Alaattin Parlak, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve gençler katıldı.