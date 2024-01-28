AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları belli oldu!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Anıl Gür Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle;

"Eskişehir'in 31 Mart'ta tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına şüphe duymuyorum. Biz milletimize aşığız, biz ülkemize hizmet etmeye meftunuz. Eskişehir'e hızlı treni kim getirdi, bütün otobanlar nasıl inşa edildi.

Dünyada ve bölgemizde öylesine kritik gelişmeler yaşanıyor ki ülkemizin de şehirlerimizin de kaybedecek bırakınız beş yılı, tek bir günü bile yoktur. Kaybettiğimiz her anı sadece kendimize değil evlatlarımızın geleceğine devasa maliyetleri olduğunu biliyoruz. Siyasi istikrarsızlıkla, terör örgütünü başımıza musallat ederek bu kötülüğü yaptılar. Hükümete geldiğimiz günden bu yana bu hain tuzaklarla da mücadele ettik. Son 10 yılda başımıza gelenler emin olun başka bir ülkenin başına gelse emin olun yerle yeksan olurdu. Ama biz tüm oyunları bozduk.

CHP'nin ve onunla aynı yöne bakan partilerin şehirlerimizi geleceğe hazırlamak gibi bir derdi yok. CHP'nin eski genel başkanının derdi sessiz sedasız bir şekilde koltuğuna geri dönmektir. Varsın onlar kendi kısır siyasetlerinin kavgalarının içinde olsunlar. Bizim öyle bir derdimiz yok.

Eskişehir kadim bir şehrimizdir. Dönüm noktası mahiyetindeki olayların çoğu bu topraklarda vuku bulmuştur.

Eskişehir İlçe Belediye Başkan Adayları

Alpu: Alparslan Kokulu (MHP)

Beylikova: Vahit Kara (MHP)

Çifteler: Kadir Bıyık

Günyüzü: Hidayet Özmen (BBP)

Han: Bekir Belceli

İnönü: Serhat Hamamcı

Mahmudiye: Murat Uçarer

Mihalgazi: Zeynep Güneş

Mihalıççık: Halil Sami Barış (MHP)

Odunpazarı: Özkan Alp

Seyitgazi: Erhan Erden (MHP)

Sivrihisar: Hüseyin İlhan

Tepebaşı: Hamit Yüzügüllü